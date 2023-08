LALIGA EA SPORTS se prepara para o início da temporada 2023/24

Após um verão em que a LALIGA apresentou uma transformação em termos de estratégia, posicionamento, negócios, tecnologia e transmissão audiovisual, alinhada com o maior ecossistema de futebol do mundo, a competição espanhola abre caminho para uma das temporadas com mais novidades em sua história. A temporada 2023/24 da LALIGA EA SPORTS contará novamente com os maiores talentos do futebol mundial, bem como uma série de novas adições de grande talento que constituem o cenário perfeito para o que é a liga mais competitiva da Europa, não apenas nos estádios, mas também nas telas de todo o planeta.

Como sempre, o início da LALIGA EA SPORTS nos reserva uma infinidade de histórias imperdíveis. Na temporada passada, o FC Barcelona se tornou o terceiro clube diferente a conquistar o título da liga em três temporadas, e agora enfrenta a nova campanha com a intenção de se tornar a primeira equipe a revalidar sua coroa em meia década. No entanto, o Real Madrid, eterno aspirante ao título, fez importantes incorporações ao seu elenco, e o Atlético de Madrid, campeão em 2021, fortaleceu sua equipe em todos os aspectos, tornando a defesa do título uma tarefa árdua. Será que a Real Sociedad, que na temporada passada chegou entre os quatro primeiros pela primeira vez em uma década, o Real Betis, o Villarreal CF e o Sevilla FC, que acabou de conquistar sua sétima Liga Europa, um recorde absoluto, finalmente darão o próximo passo e entrarão na disputa pelo título?

As estrelas a serem acompanhadas na LALIGA EA SPORTS

A LALIGA abriu suas portas neste verão para uma infinidade de novas contratações e talentos de renome mundial, que se juntam a astros consagrados como Robert Lewandowski, Vini Jr, possivelmente o jogador mais eletrizante do futebol mundial no momento, e Antoine Griezmann. O Real Madrid fez a maior contratação do mundo nesta temporada ao incorporar o inglês Jude Bellingham e completar um meio-campo repleto, que inclui o vencedor da Bola de Ouro Luka Modric, enquanto o FC Barcelona trouxe vários grandes nomes para reforçar suas chances de revalidar o título. O capitão César Azpilicueta, campeão da Liga dos Campeões, retornou à LALIGA com o Atlético de Madrid de Diego Simeone, o marfinense internacional e campeão da Ligue 1, Jonathan Bamba, se juntou ao novo RC Celta de Rafa Benítez, e o artilheiro Alexander Sorloth trocou a Real Sociedad pelo Villarreal CF.

Além disso, a LALIGA continua contando com as jovens promessas mais brilhantes do futebol mundial: Gavi e Pedri já são peças fundamentais na escalação inicial do FC Barcelona; o espanhol de 21 anos Nico Williams consolidou-se como uma estrela da LALIGA no Athletic Club; e a nova sensação turca do Real Madrid, Arda Güler, de 18 anos, está destinada a encantar os fãs de todo o mundo não apenas nesta temporada, mas nos anos vindouros.

LALIGA EA SPORTS dá as boas-vindas a três novos clubes na primeira divisão

O Granada CF, como campeão da LALIGA HYPERMOTION, a UD Las Palmas e o Deportivo Alavés juntam-se à LALIGA EA SPORTS nesta temporada. Tanto o primeiro quanto o segundo retornam à elite após apenas uma temporada de descenso para a segunda divisão, enquanto a UD Las Palmas é familiar aos fãs de futebol espanhol por ter passado três anos na LALIGA EA SPORTS entre 2015 e 2018.

A temporada começa em 11 de agosto com o jogo UD Almería vs Rayo Vallecano, um jogo que marca o início de uma série de partidas de destaque. O icônico Derbi madrileño entre Real Madrid e Atlético de Madrid será o primeiro dos clássicos da LALIGA no fim de semana de 24 de setembro, seguido do singular Derbi vasco entre Real Sociedad e Athletic Club em outubro, e o acalorado Gran Derbi, entre Sevilla FC e Real Betis, em novembro. O El Clásico, o aguardado confronto entre FC Barcelona e Real Madrid e o jogo de clubes mais importante do planeta, retorna no fim de semana de 29 de outubro.

A LALIGA retorna como nunca

Fora de campo, os meses de verão trouxeram a chegada de uma nova era na história da LALIGA. Uma revolucionária parceria estratégica com o novo patrocinador principal EA Sports traz uma forma nova e disruptiva de entender o futebol, rompendo as barreiras entre o mundo físico e o digital, criando um produto único no mundo dos esportes que busca alcançar um público muito mais amplo do que as ligas esportivas convencionais têm feito nos últimos anos.

LALIGA já não é apenas composta pelos 42 clubes da LALIGA EA SPORTS e LALIGA HYPERMOTION, mas também abrange outros torneios como a LALIGA GENUINE, a primeira liga do mundo para jogadores com deficiência intelectual, e a LALIGA FC FUTURES, o torneio juvenil de futebol mais prestigioso do mundo. Agora, também se estende para além dos limites do campo de jogo, com experiências como LALIGA TwentyNine's, LEGENDS: The Home of Football, apresentado pela LALIGA; OMG! e LALIGA BUSINESS SCHOOL, que abrangem áreas tão diversas como gastronomia, memorabilia, música e educação, entre outras, permitindo que a organização interaja com seus seguidores muito além do esporte. A LALIGA também continua comprometida em erradicar questões como o racismo, a violência e a intolerância no futebol, também através da FUNDACIÓN LALIGA, permitindo-lhe expandir sua plataforma para impactar de maneira mais abrangente em toda a sociedade.

Uma experiência sem precedentes para o fã

A LALIGA continua liderando a inovação digital e televisiva para oferecer aos fãs de futebol de todo o mundo a melhor experiência possível. A LALIGA continua sendo a liga mais seguida das cinco grandes ligas europeias nas redes sociais, recentemente ultrapassando a marca de 200 milhões de seguidores e desfrutando de conteúdo cada vez mais amplo e original em 20 idiomas diferentes e através de 16 plataformas distintas. A transformação global da marca traz consigo um novo visual para o aplicativo móvel da LALIGA, oferecendo uma experiência de usuário mais personalizada, novos formatos de conteúdo adaptados às novas tendências de consumo e um LALIGA FANTASY renovado, com uma pontuação 100% objetiva e uma aparência completamente nova.

A LALIGA também continua inovando e revolucionando suas transmissões, e os espectadores, tanto na Espanha quanto em todo o mundo, desfrutarão nesta temporada de uma experiência visual mais envolvente e dinâmica. Uma revisão completa do pacote gráfico alinhada com a transformação da marca LALIGA dará aos jogos uma nova aparência semelhante ao jogo de vídeo EA SPORTS FC, com um maior uso de realidade aumentada, novos ângulos de banco, câmeras aéreas e cinemáticas, e novos e aprimorados pacotes gráficos para aumentar a visibilidade não apenas na televisão, mas também em telas de dispositivos móveis e tablets.

Um marco na história da LALIGA

A temporada 2023/24 também chega num momento crucial para os clubes da LALIGA EA SPORTS e LALIGA HYPERMOTION. O projeto LALIGA IMPULSO, um investimento único de 2 bilhões de euros destinado a fortalecer os processos de modernização a longo prazo dos clubes, tornou-se possível graças ao acordo da LALIGA com o fundo de investimento global CVC, e está em pleno andamento. Os clubes de toda a LALIGA já estão trabalhando em ambiciosos planos de desenvolvimento em áreas como estratégia e negócios, infraestruturas, internacionalização, desenvolvimento de produtos e digitalização, entre outros.

No aspecto comercial, a LALIGA continua prosperando, com previsão de crescimento de mais de 10% nos rendimentos líquidos comerciais nesta temporada, e com receitas garantidas de direitos audiovisuais de mais de 2 bilhões de euros até a temporada 2026/27. A EA SPORTS junta-se à LALIGA como patrocinador principal pela primeira vez nesta temporada, sendo um marco histórico para ambas as organizações, enquanto PUMA, Microsoft, Mahou e BKT continuam como patrocinadores globais.

Com toda a paixão, drama, emoção e competitividade presentes em toda a LALIGA EA SPORTS ao longo do calendário de 380 jogos, com uma experiência de transmissão sem precedentes, você não vai querer perder um único momento da temporada 2023/24, que estará disponível na ESPN durante todo o período. Que o jogo comece!