Wine Run une corrida com cultura do vinho no Caminhos de Pedra, na Serra Gaúcha, em novembro

O Caminhos de Pedra é um roteiro turístico que traz história - com suas casas de pedra e madeira da época da imigração italiana -, belas paisagens, restaurantes, vinícolas... Atração e tradição na Serra Gaúcha, entre as cidades de Bento Gonçalves e Pinto Bandeira. E Caminhos de Pedra vai dar nome a uma prova que tradicionalmente une corrida e caminhada com cultura do vinho: a Wine Run, que já realizou 10 edições no Vale dos Vinhedos. No sábado, 11 de novembro, será a vez da Wine Run Brasil 2023 – Caminhos de Pedra. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site www.winerun.com.br.

A Wine Run é uma experiência que vai além da prova em si. São diversas opções de entretenimento, com turismo, oportunidade de conhecer as principais vinícolas do País, jantares harmonizados com vinho nos principais restaurantes da cidade e a tradicional Festa do Espumante na chegada, com buffet de frutas, massas, espumantes e comidas típicas da região, que transforma o final do evento em uma grande confraternização.

Considerada um dos principais eventos temáticos de corrida de rua no Brasil, a Wine Run atrai participantes de todo o País ao Vale dos Vinhedos há vários anos, com categorias Individual e Dupla, na distância de Meia Maratona, e agora em um percurso inédito nesta edição 2023.

É possível se inscrever na Meia Maratona – 21 km – Solo e Dupla/Revezamento; na Corrida com 10,5 km; e na Caminhada com 10,5 km. As duplas podem ser masculinas, femininas ou mistas. Nos 21 km, haverá categorias por faixa etária, a partir de 18 anos e até mais de 60 anos.

"A Wine Run está de volta e, com ela, todo o clima da prova que une o esporte com a cultura do vinho, em meio às belezas da região. Um evento alegre, agregador, festivo e, também, desafiador, com o percurso de meia maratona. Oferecemos ações agregadas na programação, integrando com a prova em si, para que seja uma experiência muito especial”, destaca Sergio Oprea, da Zenith Marketing, organizadora da Wine Run Brasil 2023 – Caminhos de Pedra.

Largada e chegada

A largada está marcada para a cidade de Pinto Bandeira e a chegada na vinícola André Carrer no Caminhos de Pedra. Serão premiados com medalhas todos os atletas que completarem a prova dentro dos limites de tempo previsto no regulamento – menos na Caminhada. A corrida solo de 21 km e o primeiro trecho do revezamento largam no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. A Caminhada e a Corrida de 10,5 km saem da Igreja Nossa Senhora da Saúde, assim como o segundo trecho do Revezamento.

Cultura da região

Na entrega de kits, na largada e na arena de chegada, a Wine Run busca sempre prestigiar a parte cultural da região, com bandas e diferentes apresentações para os atletas. Na entrega dos kits, aliás, haverá a Expo Wine, assim como uma palestra sobre vinhos e os benefícios do suco de uva.

Espumantes reconhecidos - As características do terroir aliadas à vocação empreendedora da região, renderam a Altos de Pinto Bandeira a primeira Denominação de Origem (D.O.) exclusiva de espumantes do Novo Mundo. A conquista é resultado de um processo ao longo de 10 anos pela Associação dos Produtores de Vinho de Pinto Bandeira (Asprovinho), em minucioso trabalho de comprovações e adequações a rigorosas regras de controle junto às vinícolas Aurora, Don Giovanni, Família Geisse e Valmarino, as quatro produtoras chanceladas para utilizar o selo da D.O. Sinônimos de excelência e versatilidade, os espumantes de Altos de Pinto Bandeira possuem garantia da procedência e qualidade das uvas.

A Wine Run Brasil 2023 - Caminhos de Pedra é uma realização da Zenith Marketing e Adega, com o apoio da Prefeitura de Pinto Bandeira, Prefeitura de Bento Gonçalves, Associação de Caminhos de Pedra, Asprovinho e Hotel Dall'Onder.