Trend Micro fecha parceria com McLaren para patrocínio de equipe da Fórmula E

A Trend Micro, líder mundial em soluções de cibersegurança, é a nova patrocinadora da equipe Neom McLaren, da Fórmula E. O contrato começa a valer já no final de semana, no E-Prix de Londres, que encerra a temporada 2023. A marca Trend Micro vai aparecer na asa traseira e no halo dos carros.

"Estou empolgado em dar as boas-vindas à Trend Micro na nossa equipe. Enquanto viajamos pelo mundo, vemos a importância da segurança cibernética. Somos duas marcas com grande sinergia e vamos explorar maneiras de colaborar e manter nossas operações seguras”, destacou Ian James, diretor e chefe da Equipe Neom McLaren.

Os circuitos de corrida automobilística estão entre os ambientes mais sofisticados do esporte global, mas também são suscetíveis a riscos de negócios expostos por ameaças cibernéticas. A visibilidade dos dados em todo o ecossistema e a capacidade de compreendê-los e usá-los rapidamente são fundamentais, especialmente naqueles com operações rigorosas e sensíveis ao tempo e, como as corridas.

"Inovação, velocidade e sustentabilidade estão no DNA desta equipe de Fórmula E e da Trend Micro", pontuou Dhanya Thakkar, vice-presidente sênior de Marketing e Vendas Globais da Trend Micro. "A Neom McLaren é a parceria perfeita por muitas razões, incluindo o fato de as corridas serem realizadas nas cidades mais icônicas do mundo e da enorme base de fãs do esporte. Temos filosofias em comum em planos para acelerar a inovação no setor, mantendo a resiliência contra as ameaças cibernéticas", acrescentou.

A parceria com a McLaren abre as portas para colaborações futuras. A Trend Micro tem iniciativas inovadoras voltadas especificamente para a segurança de veículos eletrônicos, bem como para a detecção de vulnerabilidades em carros com tecnologias avançadas de inteligência artificial. Isso ressalta a dedicação da Trend Micro em garantir o futuro da tecnologia automotiva não apenas para os clientes e as corridas, mas para toda a sociedade.