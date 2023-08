Equipe paranaense conquista ouro para o Brasil em Pan-Americano de patinação artística

(Foto: Divulgação APAC)





Em meio a atletas do continente inteiro representando seus países, uma equipe paranaense, de Curitiba, teve destaque no campeonato Pan-Americano de patinação artística que terminou no domingo (06), em Rionegro, Colômbia.

O quarteto Mistério Proibido, composto por Isadora Lau, Ana Clara Stival, Letícia Shimoda e Maysa Veiga, recebeu a premiação máxima da categoria Quarteto Sênior interpretando “A caixa de Pandora”, com coreografia de Pedro Romero, inspirada na mitologia grega.

Também com coreografia de Romero, “Balada para um louco”, na categoria Quarteto Cadete, as atletas Luiza Michelotto, Roberta Yumi, Isabela Cunha e Taina Coimbra Costa, receberam medalha de ouro.

A atleta Maysa Veiga ganhou ainda a medalha de prata na categoria inline Sênior.

As atletas fazem parte da Associação dos Pais e Amigos dos Patinadores Artísticos de Curitiba (APAC), uma iniciativa que surgiu em 2001, com o objetivo de organizar incentivos oferecidos para atletas de patinação artística que competem tanto em âmbito nacional quanto internacional.

Para a técnica Fabiana Consentino, que acompanhou o grupo na viagem, o resultado traz uma grande alegria a todos, já que para chegar à competição existe uma enorme rede de apoio e trabalho, além de uma intensa dedicação por parte das atletas e famílias.

Já as técnicas Francys Zanon e Graciela Samburgo, que também trabalham com os quartetos, ressaltaram que a vitória, além de trazer satisfação e sensação de superação, é um incentivo que dá maior visibilidade ao esporte no país e no estado. “Sem dúvida, momentos assim contribuem para identificar e desenvolver novos talentos na patinação artística”, pontua Zanon.