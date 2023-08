Tênis de corrida: você sabe quando trocar o seu?

Correr faz parte da vida de muitas pessoas. E um dos processos se dá pela escolha ideal do tênis, que envolve uma série de fatores, como o tipo de pisada, terreno, peso corporal, mecânica de corrida e até o tipo de corrida que o atleta deseja realizar. Porém o que muitos corredores não sabem, é que o tênis possui um "prazo" para realizar a troca, e muitas vezes o desgaste não é visível, sendo necessário observar outros aspectos.

De acordo com Alexandre Estefano, sócio-fundador da Velocità, “é importante também analisar a entressola, já que devido ao desgaste, a capacidade de amortecimento também diminui, podendo gerar dores nos joelhos, tornozelos, quadris e coluna”. Estefano também ressalta que os tênis possuem duração média de 400km a 1200km, sendo o limite inferior para os tênis de competição, com pouca borracha no solado.

"Geralmente, os tênis de competição acabam tendo uma durabilidade menor do que os de rodagem, e isso se deve principalmente por haver menos borracha no solado para que o tênis se torne mais leve, e acontece justamente o contrário com tênis de rodagem, que precisam ser mais estruturados e contam com mais borracha no solado", comenta o fundador.

Dicas para conservar o tênis de corrida

O profissional explica que as dicas são simples, como por exemplo: ter mais de um par de tênis, podendo alternar entre as corridas, evitando o desgaste, e explica que materiais mais simples, como as entressolas de EVAs, precisam de um tempo de descanso entre os treinos para que a compressão do material volte ao normal. Outra dica é levar os tênis à mão, já que bater na máquina de lavar roupas pode acabar descolando o solado ou estragando o tecido. Evitar arrastar os pés durante os treinos também irá ajudar na preservação do solado.

"É muito importante os corredores colocarem atenção em seus tênis, observar se possui buracos no solado, ou até deformidades devido às pisadas com pronação ou supinação severas, que acabam gerando um desgaste maior", afirma Estefano.