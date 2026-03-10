Champions League tem grande probabilidade de ter campeão inédito, aponta Betfair

(Foto: Steffen Prößdorf/Creative Commons)





A Champions League, o maior torneio de clubes do mundo, volta a atrair a atenção dos fãs de futebol ao redor do mundo com os jogos de ida dos confrontos das oitavas de final do torneio sendo realizados na terça-feira (10) e na quarta-feira (11). Com partidas de destaque colocando grandes equipes frente a frente, como Real Madrid e Manchester City, e Chelsea e PSG, a Betfair, uma das maiores casas de apostas do mundo e especialista em probabilidades, apontou quem deve avançar para as quartas, a lista de favoritos para erguer o troféu e os mais cotados para ser o artilheiro da competição.

Nos jogos de maior equilíbrio técnico, o Manchester City tem 67% de chance de se classificar contra o Real Madrid, que tem 33%. Já o PSG aparece com 55% de chance de avançar perante o Chelsea, que tem 45%, na reedição da final do campeonato do mundo de clubes em julho de 2025. O Barcelona (67% de chance de se classificar) deve bater o Newcastle (33%), segundo a Betfair, enquanto o Sporting (65%) leva vantagem sobre a sensação Bodo/Glimt, da Noruega (35%).

Nas outras partidas, levam vantagem o Liverpool (79%), que deve eliminar o Galatasaray (21%), o Atlético de Madrid (67%), que enfrenta o Tottenham (33%) e o Bayern de Munique (81%), que mede forças contra a Atalanta (19%). Já o Arsenal é grande favorito para bater o Bayer Leverkusen, com 84% contra 16% dos alemães. Veja a lista completa de confrontos abaixo:

Confrontos de oitavas de final:

Liverpool tem 79% de chance de se classificar contra o Galatasaray, que tem 21%

Barcelona tem 67% de chance de se classificar contra o Newcastle, que tem 33%

Atlético de Madrid tem 67% de chance de se classificar contra o Tottenham, que tem 33%

Bayern de Munique tem 81% de chance de se classificar contra a Atalanta, que tem 19%

Arsenal tem 84% de chance de se classificar contra o Bayer Leverkusen, que tem 16%

PSG tem 55% de chance de se classificar contra o Chelsea, que tem 45%

Sporting tem 65% de chance de se classificar contra o Bodo/Glimt, que tem 35%

Manchester City tem 67% de chance de se classificar contra o Real Madrid, que tem 33%

Campeão inédito? Para a Betfair, Arsenal é favorito na Champions 2025/26

E o Arsenal não deve parar por aí, de acordo com a Betfair. As probabilidades geradas pela casa de apostas colocam o clube de Londres como favorito para o título, que seria o primeiro de sua história. São 24% de chances, à frente de Bayern de Munique, com 13%, Barcelona, com 11%, Manchester City, com 9%, Liverpool e PSG, com 8% cada.

Maior vencedor da Champions League, o Real Madrid aparece apenas como o sétimo maior favorito, com 6% de chances de faturar mais um troféu, que seria o décimo sexto de sua história. Completam o top 10 o Atlético de Madrid, com 5%, o Newcastle, com 3%, e o Chelsea, também com 3%.

Maiores favoritos para o título da Champions League 2025-2026:

Arsenal: 24% de chance de vencer a Champions League (odd de 3.25)

Bayern de Munique: 13% (odd de 6.0)

Barcelona: 11% (odd de 7.0)

Manchester City: 9% (odd de 8.5)

Liverpool: 8% (odd de 10.0)

PSG: 8% (odd de 10.0)

Real Madrid: 6% (odd de 12.0)

Atlético de Madrid: 5% (odd de 15.0)

Newcastle: 3% (odd de 23.0)

Chelsea: 3% (odd de 23.0)

Tottenham: 3% (odd de 23.0)

Sporting: 2% (odd de 41.0)

Bodo/Glimt: 2% (odd de 41.0)

Leverkusen: 1% (odd de 67.0)

Atalanta: 1% (odd de 81.0)

Galatasaray: 1% (odd de 176.0)





Mbappé é grande favorito para ser o artilheiro

Na briga pela artilharia, uma estrela aparece bem na frente dos concorrentes. O francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, que já tem 13 gols marcados na atual edição, tem 63% de chances de terminar o campeonato com mais gols marcados, segundo a Betfair. Harry Kane, do Bayern, é o segundo mais cotado, com 13%. Anthony Gordon, do Newcastle, que tem 10 gols na atual edição, vem logo na sequência com 8%, o mesmo número de Erling Haaland, astro do Manchester City. Veja a lista completa de possíveis artilheiros abaixo:

Kylian Mbappé: 63% de chances de ser o artilheiro do torneio (odd de 1.4)

Harry Kane: 13% (odd de 7.0)

Anthony Gordon: 8% (odd de 11.0)

Erling Haaland: 8% (odd de 11.0)

Victor Osimhen: 2% (odd de 41.0)

Marcus Rashford: 2% (odd de 51.0)

Viktor Gyokeres: 1% (odd de 67.0)

Alexander Sorloth: 1% (odd de 67.0)

Lamine Yamal: 1% (odd de 67.0)

Julian Alvarez: 1% (odd de 67.0)

Na terça-feira (10), Galatasaray e Liverpool abrem a ação às 14h45, horário de Brasília. Às 17h, é hora de Newcastle e Barcelona, Atlético de Madrid e Tottenham, e Atalanta e Bayern. Na quarta-feira (11), o confronto das 14h45 é entre Bayer Leverkusen e Arsenal. A bola rola para Manchester City e Real Madrid, PSG e Chelsea, e Bodo/Glimt e Sporting às 17h. Os jogos de volta acontecem na semana seguinte, na terça-feira (17) e na quarta-feira (18).