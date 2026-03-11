Volta da MotoGP ao Brasil após 22 anos terá motos da Trackhouse com pintura da Gulf





A MotoGP voltará a ter uma etapa no Brasil em 2026 após 22 anos fora do calendário. O Grande Prêmio do Brasil está previsto para acontecer entre 20 e 22 de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. A última corrida da categoria no país foi realizada em 2004, no circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

No retorno da principal categoria do motociclismo mundial ao país, a Trackhouse MotoGP Team disputará a etapa brasileira com suas motos Aprilia RS-GP exibindo a pintura da Gulf, marca global de lubrificantes que mantém parceria com a equipe.

O layout mantém as cores tradicionais azul e laranja da Gulf e é uma evolução do design “Passion”, escolhido por votação pública de fãs em 2025. O visual será utilizado nas duas motos da equipe.

Para a etapa brasileira, a Trackhouse alinhará com os pilotos Raúl Fernández (#25) e Ai Ogura (#79). Fernández disputa sua quinta temporada na MotoGP e conquistou em 2025 a primeira vitória da equipe na categoria, no Grande Prêmio da Austrália. Ogura, campeão mundial da Moto2 em 2024, disputa sua segunda temporada na classe principal.

Segundo Mike Jones, CEO da Gulf Oil International UK Limited, a presença das motos com as cores da marca na etapa brasileira ocorre em um momento relevante para o esporte no país, com a volta da MotoGP ao calendário.

Para Justin Marks, fundador e proprietário do Trackhouse Entertainment Group, a continuidade da parceria com a Gulf reforça a presença da equipe na MotoGP e sua estratégia de expansão internacional.

A etapa de Goiânia marcará o retorno do Brasil ao calendário da MotoGP após mais de duas décadas e será a única corrida da temporada realizada na América do Sul.