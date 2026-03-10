Sainz critica nova F1 e alerta sobre segurança: "Ninguém está satisfeito"

(Foto: Hollie Adams/Reuters)

Carlos Sainz Jr. saiu da etapa de abertura da temporada de 2026 da F1 detonando o novo regulamento técnico da Fórmula 1. O espanhol da Williams, que terminou em 15º no GP da Austrália, questionou a segurança dos pilotos na pista disse que ficou com uma sensação negativa após a corrida.

-- A sensação [depois da estreia] é ruim. A largada foi perigosa, com muitos carros tendo problemas, e na primeira volta, com a aerodinâmica ativa nas voltas e com o vácuo, foi muito perigoso. Eu não gostei. A segurança sempre tem que vir em primeiro lugar e não foi a primeira corrida mais segura -- afirmou Sainz ao Diario AS, da Espanha.

O piloto de 31 anos é mais um do grid a fazer críticas fortes às novidades implementadas na F1 e cobrou alterações . Ele reclamou da "fórmula" adotada para este ano, desaprovando não só a largada como também o motor com metade de potência elétrica, e disparou que ninguém na categoria está contente com a atual situação.

-- Este esporte se chama Fórmula 1. A fórmula que eles acreditaram ser boa para a F1 não é adequada e precisa ser trocada. O esquema 50-50 para fazer as corridas de F1 não parece funcionar nem ninguém está satisfeito -- complementou o espanhol, número 55 da Williams.

A Fórmula 1 promoveu a maior reformulação dos últimos anos em seu regulamento técnico . Os carros agora produzem e armazenam mais energia, que pode ser utilizada estrategicamente durante a corrida, tanto para atacar quanto para se defender. As mudanças foram pensadas para tornar as corridas mais equilibradas e acelerar a transição para tecnologias mais sustentáveis, mas vêm desagradando parte considerável do grid neste começo de temporada.

As críticas dos pilotos fez a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) avaliar uma alteração nas regras de gestão de energia dos carros após o GP da China, que será realizado neste final de semana. O diretor de monopostos da entidade, Nikolas Tombazis, disse que tem "cartas na manga", mas que a situação será revisada depois da segunda corrida da temporada.

O primeiro treino livre do GP da China ocorre na sexta-feira (13), a partir das 00h, com exibição ao vivo no sportv3. A transmissão classificação da corrida sprint começa às 04h15, com a largada oficial ainda na sexta, a partir das 23h. No sábado (14), às 03h45, o sportv3 transmite a classificação para o GP da China. A corrida será televisionada também pelo sportv3 a partir de 03h30 na madrugada de sábado para domingo. Após a cerimônia do Oscar, ainda no domingo à noite, a TV Globo exibe o compacto da prova.

Globo Esporte