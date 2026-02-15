Acidente na Sail GP deixa velejador com fraturas expostas nas duas pernas

(Foto: Simon Bruty for SailGP)

Um grave acidente marcou a 2ª etapa do Sail GP, em Auckland, Nova Zelândia. Na largada da terceira regata do dia, uma grave colisão entre as equipes Black Foils (Nova Zelândia) e DS Team France (França), deixou dois feridos. O barco francês passou por cima do barco da equipe da casa, causando danos graves a ambas as embarcações, que ficaram presas uma à outra.

A equipe neozelandesa informou que Louis Sinclair recebeu tratamento para fraturas expostas em ambas as pernas, mas segue estável. Uma marinheira da equipe francesa também ficou ferida. Os australianos da BONDS Flying Roos terminaram a etapa na primeira colocação. Emirates GBR (Grã Bretanha) e Los Gallos (Espanha) completaram o pódio. O Mubadala Brazil ficou apenas na décima-segunda colocação.

Globo Esporte