Nottingham Forest anuncia o técnico Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo

O Nottingham Forest anunciou a contratação de Vitor Pereira como novo técnico. O clube já demitiu três treinadores na temporada - o último deles foi Sean Dyche, dispensado após apenas 114 dias no comando.

Vitor Pereira estava sem clube desde que foi demitido pelo Wolverhampton em novembro. O português, que teve passagens por Corinthians e Flamengo no Brasil, deixou o cargo com o Wolves em último lugar na Premier League.

- O Nottingham Forest tem o prazer de confirmar que Vítor Pereira foi nomeado Treinador Principal num acordo de 18 meses - diz o clube, em publicação neste domingo.

Vitor Pereira já trabalhou com o dono do clube, Evangelos Marinakis, no Olympiacos, da Grécia, outra equipe que é propriedade do magnata.

O Nottingham Forest vai para seu quarto técnico na temporada. Antes, Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou já haviam sido demitidos. O time está em 17º lugar na Premier League, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

Globo Esporte