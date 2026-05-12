Convocados da Bósnia para a Copa do Mundo 2026; veja a lista

A seleção da Bósnia divulgou nesta segunda-feira a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Sergej Barbarez chamou nomes experientes como Edin Dzeko, do Schalke 04, que é o maior artilheiro da história da seleção da Bósnia, e Sead Kolasinac, ex-Arsenal, que está atualmente na Atalanta.
A Bósnia foi a primeira a divulgar a lista de convocados. A seleção garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 após eliminar a Itália na repescagem europeia. O jogo acabou empatado em 1 a 1 no tempo normal mais prorrogação, no estádio Bilino Polje, em Zenica, e foi decidido nos pênaltis.
A Bósnia está no Grupo B da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Canadá, Suíça e Catar. A estreia da seleção comandada por Sergej Barbarez será no dia 12 de junho, contra o Canadá, no BMO Field, em Toronto, às 16h (de Brasília).
Confira a lista de convocados
Goleiros: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic e Osman Hadzikic.
Defensores: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Stjepan Radeljic.
Meio-campistas: Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic e Esmir Bajraktarevic.
Atacantes: Ermin Mahmic, Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic e Edin Dzeko.
Ficaram na lista de espera: Tarik Karic, Mladen Jurkas, Arjan Malic, Emir Karic, Jusuf Gazibegovic, Ifet Djakovac, Dario Saric, Amer Gojak e Haris Hajradinovic.
