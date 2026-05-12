Dick Advocaat volta a Curaçao e se torna o técnico mais velho das Copas

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O experiente treinador Dick Advocaat retornará ao comando da seleção de Curaçao e estará à frente da equipe na próxima Copa do Mundo, tornando-se, aos 78 anos, o técnico mais velho da história do torneio.

A nomeação foi confirmada nesta terça-feira (12) pela federação de futebol da ilha caribenha, após a renúncia de Fred Rutten na segunda-feira (11).

Rutten deixou o cargo em meio a alegações de pressão de jogadores e do principal patrocinador da federação para o retorno de Advocaat, que havia saído em fevereiro devido à doença de sua filha.

O treinador de 63 anos era o sucessor escolhido por Advocaat, mas, após duas partidas no comando em março — derrotas por 2 a 0 para a China e 5 a 1 para a Australia —, o movimento pelo retorno do veterano ganhou força rapidamente.

Segundo relatos, houve insatisfação de jogadores e até um comunicado público do principal patrocinador da federação, uma empresa de turismo, defendendo a volta de Advocaat.

Inicialmente, o presidente da federação de Curaçao, Gilbert Martina, rejeitou qualquer mudança e divulgou uma nota firme em apoio a Rutten. No entanto, o treinador percebeu a pressão crescente e decidiu deixar o cargo.

Durante a coletiva desta terça-feira (12), Martina negou qualquer “motim” de jogadores.

“Depois que se tornou conhecido que a filha de Advocaat estava melhor, surgiu uma campanha muito negativa na imprensa, na qual Rutten foi retratado de maneira injusta”, afirmou.

“Mas os jogadores negaram essas declarações negativas.”

Martina explicou que Rutten telefonou no domingo dizendo acreditar que o melhor seria renunciar.

“Não deve surgir um ambiente que prejudique relações profissionais saudáveis, tanto dentro do elenco quanto da comissão técnica. Por isso, é prudente deixar o cargo”, declarou Rutten posteriormente em nota oficial.

Após a saída, Martina entrou em contato com Advocaat na segunda-feira (11), e o acordo para seu retorno foi concluído nesta terça.

Sob o comando de Advocaat, Curaçao garantiu classificação inédita para a Copa do Mundo. O treinador, porém, perdeu a partida decisiva contra a Jamaica em novembro passado devido aos problemas de saúde de sua filha.

Curaçao na Copa

Com pouco mais de 150 mil habitantes e área territorial de apenas 171 milhas quadradas, Curaçao será o menor país a disputar uma Copa do Mundo.

A equipe está no Grupo E e enfrentará Equador, Alemanha e Costa do Marfim no torneio sediado conjuntamente por Canadá, México e Estados Unidos.

Esta será a terceira participação de Advocaat em Copas do Mundo. Ele já comandou a Holanda no Mundial de 1994, disputado nos Estados Unidos, e a Coreia do Sul na edição de 2006, na Alemanha.

Aos 78 anos, Advocaat supera com folga o antigo recorde de técnico mais velho em Copas, pertencente ao alemão Otto Rehhagel, que tinha 71 anos e 317 dias quando comandou a Grécia na Copa de 2010, na África do Sul.

CNN Brasil