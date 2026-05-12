Suécia anuncia convocados para Copa com artilheiro do Arsenal; veja lista

A relação conta com Gyokeres, artilheiro do Arsenal na temporada. O centroavante tem 21 gols em 51 jogos. Ele também é o principal goleador da Suécia, entre os convocados, com 19 bolas na rede.
Ele, inclusive, se apresentará mais tarde, já que o time inglês está na final da Liga dos Campeões. O jogo contra o PSG será em 30 de maio.
A Suécia está no Grupo F, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia. A estreia será no dia 14 de junho, às 23h (de Brasília), contra a Tunísia.
Veja os convocados
Goleiros: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt e Jacob Widell Zetterström
Defensores: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud e Daniel Svensson
Meias e atacantes: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Jesper Karlström, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg e Besfort Zeneli
