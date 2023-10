Ajinomoto do Brasil leva conhecimento sobre nutrição aos atletas participantes dos Jogos da Juventude

Competição esportiva que reúne os melhores jovens atletas do Brasil, os Jogos da Juventude, que acontecem na cidade de Ribeirão Preto (SP), entre os dias 1º e 16 de setembro, abriu espaço na programação para compartilhar conhecimento sobre nutrição esportiva. No último dia 2, a Ajinomoto do Brasil promoveu uma palestra sobre o programa de educação nutricional “Alimentação para Vencer - Kachimeshi®” aos participantes da competição, com o objetivo de disseminar informações a respeito de uma alimentação equilibrada e saborosa.

Conduzida por Alan Nagaoka, nutricionista esportivo e consultor da Ajinomoto do Brasil, a apresentação teve como principal objetivo orientar e reforçar os benefícios que bons hábitos alimentares promovem à saúde. “Procuramos mostrar os principais pontos do programa ‘Alimentação para Vencer - Kachimeshi®’, e como pode ser adotado em diferentes clubes e modalidades no Brasil, além de ser adaptável às várias fases da vida e do treinamento de um atleta”, disse Nagaoka, que já integrou comissões técnicas de diversas seleções, além de ter participado da preparação de atletas para os Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016 e Tóquio 2020.

O nutricionista também abordou o papel dos macronutrientes, suas recomendações e funções, além de orientar sobre como montar sua refeição de acordo com a fase de treinamento, mostrando que uma alimentação saudável pode ser saborosa e prazerosa. “Quer evoluir? Treine, coma e durma bem”, resume Nagaoka.

Durante os Jogos da Juventude, a Ajinomoto distribuiu materiais educativos a respeito do programa de educação nutricional “Alimentação para Vencer - Kachimeshi®” no restaurante destinado aos atletas, em que é explicada como montar um prato equilibrado, além de sinalizar nos buffets os grupos alimentares a que cada preparação servida pertence. Nas mesas do refeitório, há um QR Code que encaminha para a cartilha do programa, onde os atletas podem se aprofundar mais sobre o tema.

Os Jogos da Juventude, competição organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), conta com a participação de mais de 4 mil atletas, até 17 anos, de todos os estados brasileiros, que participam de 18 modalidades esportivas. A Ajinomoto do Brasil é parceira oficial do COB no ciclo dos Jogos de Paris 2024.