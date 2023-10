Campanha une torcidas de Guarani e Ponte e arrecada R$ 14 mil para cirurgia de Júnior Tavares

(Foto: Marcos Ribolli/ Especial PontePress)





A comoção pela situação de Júnior Tavares, lateral-esquerdo da Ponte Preta diagnosticado com tumor no cérebro, fez a rivalidade ser deixada de lado em Campinas.

A partir de uma iniciativa de bugrinos, torcedores alviverdes e alvinegros se juntaram em uma campanha online com objetivo de arrecadar dinheiro para a cirurgia de retirada do tumor que Tavares necessita passar - a expectativa é que o procedimento aconteça até o fim da semana.

A ação partiu de torcedores bugrinos após a notícia sobre o estado de saúde do atleta - afastado dos treinamentos desde agosto. Torcedores da Ponte Preta também abraçaram a causa com doações que serão destinadas ao jogador.

- A iniciativa foi tomada a partir da conversa de um grupo de torcedores do Guarani. Todos ali já sofreram com esse tipo de doença na família. Pensamos e analisamos o cenário e fizemos a operação para auxiliar - explica Phil Viana, um dos idealizadores da campanha.

A meta estipulada é de alcançar R$ 50 mil. O atleta e o empresário já receberam contato dos organizadores e acompanham a mobilização das torcidas. Até o momento foram aproximadamente R$ 14,2 mil com doações de 300 apoiadores.

- A ideia surgiu a partir de uma conversa no grupo do Guarani, mas que foi realizada por pais, filhos, amigos e que não se restringe ao nosso grupo. O mais importante é ajudar - completou Viana.

Quando divulgou uma nota oficial em relação aos compromissos contratuais com Tavares, na última sexta-feira, a Ponte disse que o único pagamento em aberto com o lateral é "referente ao mês vencido no último dia 5 de setembro, que será quitado nos próximos dias".

Sem jogar desde o dia 23 de junho, o atleta de 27 foi afastado dos treinamentos da Ponte após reclamar de dores após uma cabeçada no treino. Os exames constataram o tumor no cérebro.

Ele chegou a ser internado na semana passada, após sentir um mal estar, mas recebeu alta depois de um dia e agora aguarda em casa o agendamento da cirurgia.

O lateral, formado nas categorias de base do São Paulo, está na Ponte Preta desde dezembro. Foram 24 jogos pelo clube, mas apenas cinco pela Série B. Ele fez parte do elenco que conquistou o acesso e o título da Série A2 do Campeonato Paulista com Hélio dos Anjos.

Globo Esporte