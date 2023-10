Feriado tem “Brasileiro de MTB Enduro” e atrações musicais no Mobai Bike em São José dos Campos

Mobai Bike Land em São José dos Campos sedia Campeonato Brasileiro de MTB Enduro. (Foto/Divulgação: Mobai Bike)





O Mobai Bike Land abre as portas, de 7 a 9 de setembro, das 8h às 20h, para comemorar seu primeiro ano de aniversário em São José dos Campos/SP com uma super programação: o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike (MTB) Enduro 2023, com delícias gastronômicas e atrações musicais. Uma super oportunidade para quem quer curtir o feriado regado a muito alto astral. Entrada gratuita.

O Brasileiro MTB Enduro é um evento oficial promovido pela CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo), aberto a todos os ciclistas – filiados nas categorias Júnior, Sub 23 e Elite – masculino e feminino. Informações pelo site Link

Paralelamente, o Mobai Bike realiza a disputa MTB Enduro Amador 2023, nas categorias Open, Master (acima de 30 anos), Juvenil, Sênior, Sub 30 e E-Bike Livre (acima de 15 anos). Informações pelo @mobaibikeland (insta).

Para Rodrigo Mioni, sócio-proprietário do Mobai, o feriado promete muita adrenalina nas pistas e boas energias. “Só temos motivos para agradecer esse primeiro ano de sucesso do Mobai Bike Land. E, claro, nada melhor do que comemorar reunindo os bikers e quem curte ciclismo num evento alto astral”, ressalta.