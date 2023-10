Osasco São Cristóvão Saúde abre semifinal do Campeonato Paulista nesta quinta-feira (21)

Osasco São Cristóvão Saúde inicia a caminhada rumo à final do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei 2023. O primeiro passo é o confronto diante do Barueri Volleyball Club nesta quinta-feira (21), às 19h30, no SportVille, a casa do adversário. A partida de abertura da semifinal estadual tem transmissão do SporTV 2. A outra chave tem o duelo entre Pinheiros e Sesi Bauru.

Invicto e líder na fase de classificação, o Osasco São Cristóvão Saúde vai lutar pela sétima vitória consecutiva. Se conseguir, garantirá um lugar na decisão do Estadual caso consiga novo resultado positivo no jogo de volta, programado para o dia 28, no ginásio José Liberatti. Em caso de empate na série, avançará o time que ganhar o Golden Set, que será disputado na sequência da partida da próxima semana, na quadra osasquense.

O retrospecto recente é favorável ao time comandado pelo técnico Luizomar. No dia 12 deste mês, Osasco foi a Barueri para a penúltima rodada da fase de classificação e conquistou a vitória por 3 sets a 0. “Conseguimos terminar a primeira etapa com 100% de aproveitamento e isso comprova que estamos no caminho certo, mas agora viramos a chave e estamos focadas na semifinal. É um mata-mata e seguimos trabalhando muito forte, porque não esperamos vida fácil em Barueri”, diz Camila Brait.

Osasco somou 18 pontos na primeira fase, conquistando a liderança com apenas dois sets perdidos em seis vitórias. Barueri garantiu a quarta e última vaga na semifinal, com nove pontos conquistados, frutos de três resultados positivos e três negativos. “Iniciamos a fase decisiva com a seriedade de sempre. O trabalho de quadra e estudo segue intenso para que Osasco coloque em prática todo o volume de treino técnico, físico e mental executado nesta semana”, comenta o técnico Luizomar.

CAMPEONATO PAULISTA 2023

Semifinal

21/09 – 19h30 – Barueri Volleyball Club x Osasco São Cristóvão Saúde (SporTV 2)

28/09 – 21h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Barueri Volleyball Club (SporTV 2)