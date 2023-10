Segunda edição da Corrida Euro Run 15k será no dia 1º de outubro

Os amantes das corridas já podem se preparar para participar da segunda edição da Corrida Euro Run 15k, que deve movimentar a região sudeste da cidade no dia 1º de outubro (domingo). As inscrições estão abertas e vão até dia 27 de setembro, porém até o dia 18 é possível ter acesso ao primeiro lote com valor reduzido.

O diferencial desta edição é a modalidade, que irá contemplar categorias de 5, 10 e 15 km. O percurso será realizado na região do paço municipal da cidade, com largada às 06h30, na central de decorados da Euro Incorporadora, no Parque Lozandes, em Goiânia. Os organizadores esperam receber mais de mil participantes para o evento esportivo que visa promover o bem-estar e a solidariedade.

A entrega dos kits para os participantes acontecerá nos dias 29 de setembro (sexta-feira) , de 14h às 19h e no dia 30 de setembro (sábado, véspera do evento), de 9h às 14h, também na central de decorados da Euro. Além do valor do kit atleta, cada participante deverá contribuir com 1kg de alimento não perecível, que deve ser entregue no momento de retirada do kit. Os alimentos arrecadados serão destinados a uma instituição filantrópica de Goiânia. Inscrições e mais informações - www.hanker.com.br/eurorun