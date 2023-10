Dabi Business Park recebe o primeiro festival de bicicletas de Ribeirão Preto

No fim de semana de 30 de setembro e 1º de outubro, o Dabi Business Park vai receber o Ribeirão Bike Festival, um encontro inédito que vai reunir a comunidade do ciclismo da cidade e da região.

A iniciativa é da BeYourTrip, uma startup que faz curadoria de roteiros de pedal, e conta com apoio da Shimano e do Dabi Business Park.

“Nosso principal objetivo é celebrar o uso da bike para esporte, turismo, lazer, no trabalho e na mobilidade urbana. Por isso, a ideia de um festival para reunir toda a comunidade de apaixonados”, explica Reneide Campelo, founder da BeYourTrip.

O Ribeirão Bike Festival é um evento privado que está sendo viabilizado com o apoio e parceria do ecossistema de ciclismo, envolvendo apaixonados por bicicletas, lojistas, assessorias esportivas, prestadores de serviços e grupos de ciclistas. “Estamos abertos à participação de quem gosta de ciclismo”, reforça Campelo.

A programação vai trazer encontros e rodas de conversas com atletas profissionais (incluindo um bate-papo com os representantes da equipe de ciclismo de Ribeirão Preto) e especialistas em performance, além de pedaladas que unirão dezenas de grupos organizados de ciclistas que já se reúnem semanalmente na cidade.

Os passeios serão realizados ao longo do sábado e do domingo, sempre tendo o Dabi Business Park como ponto de saída e chegada. Haverá roteiros para diversos níveis e diferentes percursos.

Foram planejadas rotas que passarão por cervejarias, passeios com mountain bikes, bicicletas de estrada e também elétricas. Os organizadores estão trabalhando para reunir parceiros interessados em organizar pistas de test ride para os diversos tipos de bicicletas e ciclistas, abrangendo crianças, iniciantes e adultos experientes.

“A ocasião tem tudo para ser um momento histórico de integração e conexão do ecossistema para celebrar o uso da bicicleta em suas diversas modalidades. A meta é manter a comunidade unida com eventos mensais no Dabi Business Park”, adianta Campelo.

“Abraçamos de imediato a parceria por envolver esporte, lazer e meio de transporte e, principalmente, pela proposta de conectar as pessoas do ciclismo da região. Afinal, reunir pessoas e organizações é um dos nossos pilares”, comenta o gestor do Dabi Business Park, Eduardo Brondi.

A participação é aberta a todos os interessados, sendo recomendada inscrição prévia para melhor organização das atividades.

Ribeirão Bike Festival

Informações: https://www.ribeiraobikefestival.com.br

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/ribeirao-bike-festival/2054012