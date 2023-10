Ultras do Olympique protestam contra saída de Payet e exigem demissão de presidente

(Foto: Divulgação - Olympique)





Uma crise forte abala o Olympique de Marselha. Os torcedores mais radicais do clube se reuniram na segunda-feira com a diretoria para exigir a demissão do atual presidente, Pablo Longoria, com direito a ameaças. Eles reclamam da saída de ícones, como o meia Payet, atualmente no Vasco, e consideram que o clube está perdendo a identidade.

Em meio ao caos, o jornal "L'Equipe" informou nesta terça-feira que o técnico da equipe, Marcelino Garcia, pediu demissão. Ele avisou os jogadores da decisão antes do treino desta terça-feira. O espanhol sofreu críticas devido ao estilo de jogo implementado, mas comandou o time em apenas sete jogos.

Esportivamente, o começo de temporada do Olympique não foi dos piores. A maior decepção foi a eliminação ainda nos playoffs da Liga dos Campeões, para o Panathinaikos, da Grécia, que desatou protestos. Por outro lado, o time ocupa a quarta posição no Campeonato Francês.

Saída de Payet aumenta a tensão

A maior reclamação dos torcedores está nas decisões tomadas pela diretoria recentemente. Eles consideram que o clube vem perdendo identidade e não valorizou jogadores importantes. Além de Payet, que asinou com o Vasco após seu contrato com o Olympique acabar, outros nomes deixaram o clube: o goleiro Mandanda e o volante Guendouzi.

Na reunião de segunda-feira com a diretoria, o técnico Marcelino não esteve presente. De acordo com o "L'Equipe", a expectativa é de que nas próximas semanas os torcedores consigam um encontro com os jogadores.

O Olympique de Marselha estreia na fase de grupos da Liga Europa na próxima quinta-feira, contra o Ajax. No domingo, pelo Campeonato Francês, a equipe joga o clássico contra o PSG.

Globo Esporte