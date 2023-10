Cruzeiro: Ronaldo completa cinco anos de gestão no futebol e vive pressão no Brasil e na Espanha

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)





Ronaldo completou, na primeira semana de setembro, cinco anos ininterruptos como gestor de futebol - começando com o investimento no Real Valladolid, da Espanha. Acumulando bom início na SAF do Cruzeiro, o Fenômeno vive agora um momento de pressão no Brasil e na Espanha por bons resultados de seus clubes e protestos no extracampo.

Neste momento, no Cruzeiro, Ronaldo vive o início do trabalho do técnico Zé Ricardo, escolhido para substituir Pepa, demitido após oito jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. É o terceiro técnico na gestão do Fenômeno, que estabelece critérios para contratações de profissionais, mas acabou não tendo sucesso com os dois anteriores em 2023 (Paulo Pezzolano e Pepa).

Sem vencer no Brasileiro, o Cruzeiro está a cinco pontos da zona do rebaixamento e vivencia o pior momento na Série A. Nas últimas semanas, Ronaldo e os jogadores foram alvo de protesto de organizadas do clube. No Mineirão, o Fenômeno também foi alvo de protestos de parte da torcida no fim do jogo contra o Bragantino.

No Cruzeiro, é a pior sequência sem vitórias da gestão de Ronaldo Fenômeno à frente do futebol. O time mineiro tem como primeiro objetivo se manter na Série A e, depois, conquistar uma vaga na Sul-Americana. A equipe tem meta de pontos traçada, mas terminou o primeiro turno abaixo dos 50% dela.

Na parte financeira, a gestão trabalha com uma política financeira austera e tem cumprido os compromissos com elenco e funcionários. Ronaldo também tem repasses a fazer para a recuperação judicial da associação.

No Valladolid, Ronaldo completou, recentemente, cinco anos da aquisição. Tirou o clube da quase falência, chegou a conseguir mantê-lo em La Liga, mas vivenciou, no meio do ano, o segundo rebaixamento à Segunda Divisão. Neste momento, vive novas críticas dos torcedores por causa da campanha inicial com Paulo Pezzolano, que deixou o Cruzeiro, não conseguiu evitar novo rebaixamento e começou mal na Segundona.

O Valladolid é o 17º colocado da Segunda Divisão Espanhola, que tem 22 clubes. A equipe tem uma vitória, três derrotas e um empate até agora.

A torcida já havia protestado contra Ronaldo em outros momentos. Foi contra a mudança do escudo do clube e também parte dos torcedores fez críticas aos movimentos de mercado na última janela de transferências.

Após faturar € 38 milhões (R$ 202 milhões) em vendas de jogadores na última janela, o clube investiu apenas € 4,5 milhões (R$ 24 milhões) em contratações. Pouco antes do início da temporada, o diretor Fran Sánchez, que tinha popularidade na torcida, foi demitido por discordâncias com a administração.

Globo Esporte