Mundial de Clubes 2023: campeão da Libertadores pode cruzar com Al-Ittihad, de Benzema

A Fifa sorteou nesta terça-feira os confrontos e o chaveamento do Mundial de Clubes de 2023. O futuro campeão da Copa Libertadores poderá cruzar com o Al-Ittihad, equipe da Arábia Saudita que contratou o atacante Benzema e os volantes Fabinho e Kanté. Para isso, entretanto, o representante do país-sede terá que superar dois confrontos até a semifinal da competição, que será disputada entre 12 e 22 de dezembro deste ano.

O sorteio definiu que o representante da Conmebol enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre o Al Ahly, do Egito, e quem vier do jogo inaugural: Al-Ittihad ou Auckland City, da Nova Zelândia. O Manchester City, campeão europeu, terá como rival o León, do México, ou o Urawa Reds, do Japão.

Assim como nos anos anteriores, os campeões da Champions League e da Conmebol Libertadores entraram direto na semifinal. O jogo inaugural do Mundial já era conhecido antes: Al-Ittihad x Auckland City.

Jogo 1: Al-Ittihad x Auckland City

Jogo 2: Al Ahly x Vencedor do jogo 1

Jogo 3: León x Urawa Reds

Semifinal 1: Campeão da Libertadores x Vencedor do Jogo 2

Semifinal 2: Manchester City x Vencedor do Jogo 3

Final: Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2

O sorteio foi conduzido pelo diretor de competições da Fifa, Jaime Yarza e contou com a assistência dos ex-jogadores Yaya Touré, da Costa do Marfim, e Manaf Abushugair, da Arábia Saudita.

Ao todo, seis equipes estão definidas. Falta apenas conhecer o representante sul-americano, que será o campeão da Libertadores. Boca Juniors, Fluminense, Internacional e Palmeiras estão na disputa pelo torneio da Conmebol.

Mundial de Clubes 2023: clubes participantes

Ásia: Urawa Red Diamonds (Japão), campeão da Champions League da AFC

África: Al Ahly (Egito), campeão da Champions League da CAF

Europa: Manchester City (Inglaterra), campeão da Champions League da Uefa

América do Sul: Boca Juniors, Fluminense, Internacional ou Palmeiras, semifinalistas da Conmebol Libertadores

América do Norte, Central e Caribe: León (México), campeão da Concachampions

Oceania: Auckland City (Nova Zelândia), campeão da Champions League da OFC

País-sede: Al-Ittihad, campeão da Liga Saudita

O formato atual não está garantido para 2024, apesar de a Fifa querer manter a competição anual. A intenção da entidade é promover uma pequena mudança, com a exclusão do time do país-sede, e promover uma decisão contra o campeão da Champions League em um local neutro.

O novo Mundial de Clubes, com 32 times, ocorrerá a partir de 2025 e será realizado de quatro em quatro anos. A primeira edição será realizada nos Estados Unidos. Para essa competição, Flamengo e Palmeiras estão garantidos.

