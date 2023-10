Flamengo pega o Athlético Paranaense pela 23º rodada do brasileirão, veja detalhes

No próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo pega o Athlético Paranaense em uma partida decisiva pela 23ª rodada. Com ambas as equipes lutando por uma posição de destaque na tabela, o jogo promete ser de alto nível e recheado de emoções para os torcedores.

O Flamengo, que está na 4º posição do campeonato, busca a vitória para se manter vivo na briga pelo título. Assim, com um elenco repleto de talentos e um estilo de jogo envolvente, a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli terá o apoio de seus torcedores para conquistar os 3 pontos e se aproximar do rival Botafogo. Que tropeçou exatamente diante do rubro negro carioca na última rodada.

Por outro lado, o Athlético Paranaense, que aparece na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, buscará surpreender o Flamengo e conquistar um resultado positivo fora de casa. Com uma defesa sólida e um ataque perigoso, o time paranaense está determinado a vencer o Mengão e manter suas pretensões de conquistar subir ainda mais na tabela a fim de garantir uma vaga na Libertadores para o próximo ano.

Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre esse jogo para te passar.

Flamengo pega o Athlético Paranaense pela 23º rodada do Brasileirão, confira os detalhes

Conforme mencionado acima, o próximo compromisso do Flamengo é contra o Athlético Paranaense em casa, pela 23° rodada do Brasileirão 2023.

Visando os duelos da final da Copa do Brasil, o Flamengo vem de vitória contra o líder absoluto do campeonato, o Botafogo. Desse modo, depois do término da 22° rodada, o rubro negro carioca está na 4° posição na tabela de classificação, sendo sua pontuação a mesma do 3° colocado, que é o Grêmio. Contudo, o Tricolor Gaúcho possui um jogo a menos.

Além disso, com 39 pontos, o Mengão está a 2 pontos do 2° colocado, que é o Palmeiras, e, mesmo com a vitória, a 12 do líder e rival Alvi Negro.

Ademais, o Athlético Paranaense empatou suas últimas 3 partidas pelo campeonato, sendo com o Atlético Mineiro, Fluminense e Goiás, respectivamente.

Dessa maneira, o rubro negro paranaense está na 7° colocação, o que garante a participação direta na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Entretanto, esse não é o objetivo do Furacão, que almeja buscar uma melhor colocação a fim de participar da Libertadores em 2024.

Sendo assim, como o Campeonato Brasileiro é o único que o Furacão ainda está disputando, o time, atualmente do técnico Wesley Carvalho, só pensa em uma coisa: vitória.

Dessa maneira, aos torcedores só resta esperar o jogo, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 13 às 21 horas e 30 minutos.

Flamengo x Athlético Paranaense: Uma rivalidade recente

A rivalidade entre Flamengo e Athlético Paranaense é recente. Especificamente teve início em 2019, quando, por coincidência ou destino, os dois times começaram a se encontrar anualmente na Copa do Brasil.

Dessa forma, a rivalidade crescente gera polêmicas entre seus torcedores e agita o cenário esportivo brasileiro. Entre vitórias inesperadas e reviravoltas, o histórico recente desses confrontos está marcado por momentos de intensa emoção.

Em 2019, as equipes se encontraram nas quartas de final da Copa do Brasil. Assim, apesar de ser favorito, o Flamengo foi surpreendido pelo Athlético e acabou sofrendo a eliminação.

Ademais, no ano seguinte, em 2020, a história se inverteu. Dessa vez, o Flamengo mostrou sua força e eliminou o Furacão nas oitavas de final. Contudo, apesar da derrota, a torcida do Athlético não esqueceu a eliminação do ano anterior e a rivalidade só aumentou.

Então, em 2021, o Furacão eliminou mais uma vez o Rubro Negro Carioca, dessa vez na semifinal do campeonato.

Os confrontos seguintes entre as equipes ocorreram em 2022 e 2023, e ambos tiveram o mesmo desfecho. O Flamengo, com um time cada vez mais forte e entrosado, conseguiu vencer o Athlético, garantindo sua passagem para as próximas fases da competição. No entanto, o destino reservou uma particularidade para esses jogos: ambos foram disputados na Ligga Arena, antiga Arena da Baixada, que é a casa do Athlético. O que aguçou ainda mais a rivalidade entre os torcedores.

Athlético sofreu dupla eliminação para o Flamengo em 2022

Em 2022 os rubros negros se encontram em fases decisivas em 2 campeonatos distintos: a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América. Contudo, em ambos os jogos, o Rubro Negro Carioca levou a melhor.

Nas quartas de final da Copa do Brasil, o sorteio decidiu o confronto entre esses dois times: primeiro jogo no Maracanã e o segundo na Ligga Arena.

Dessa maneira, foram 2 jogos muito emocionantes, com polêmicas para os dois lados e muitos gols perdidos pelo Mengão em sua casa. Com o placar de 0 a 0 no primeiro jogo, o Furacão levou a decisão para sua casa no jogo de volta. No entanto, o Flamengo levou a melhor, com um golaço de bicicleta de Pedro, com a assistência do então lateral direito Rodinei.

Então, depois disso, o destino dos times em questão se cruzou novamente. Dessa vez, na final da Copa Libertadores, onde novamente o Rubro Negro Carioca conseguiu vencer por 1 a 0, com uma troca de passes entre Everton Ribeiro e Rodinei, e a finalização do decisivo Gabigol.

Veja os desfalques de ambos os times para o jogo

Com a data Fifa, que interrompeu as competições nacionais e internacionais, os dois técnicos retornaram hoje de manhã aos trabalhos, a fim de se preparar para o confronto.

No entanto, ambos os times possuem desfalques significativos. O Furacão não poderá contar com 7 jogadores, que foram convocados por Diniz para a seleção.

Já o Flamengo não poderá contar com o meia Arrascaeta e o ponta direita Luiz Araújo, que estão lesionados.

Além disso, o goleiro Matheus Cunha também pode ser desfalque, visto que foi convocado para a seleção sub-23.

Desse modo, a aguardada estreia de Augustín Rossi pode acontecer nessa partida.

