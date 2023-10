Atual campeão, Kansas City Chiefs é favorito para a temporada 2023/24 da NFL, aponta a Betfair

Após os jogos da Pré-temporada, a National Football League (NFL) tem sua estreia confirmada para a próxima quinta (7) com o duelo entre o atual campeão Kansas City Chiefs e o Detroit Lions. A Betfair, especialista em probabilidades esportivas, analisou as equipes com maiores chances de vencer o Super Bowl nesta temporada e outras curiosas probabilidades sobre a NFL.

Repetição do último Super Bowl?

Os Chiefs comandados pelo quarterback Patrick Mahomes venceram o Philadelphia Eagles por 38 a 35 no Super Bowl LVII. E, segundo a Betfair, as duas equipes são as atuais favoritas para conquistar o título na temporada 2023/2024. Enquanto os Chiefs tem 11% de chances (odd de 7.0), os Eagles aparecem com 8% (odd de 9.0). Isso significa que, para cada R$1,00, o apostador receberia de volta R$7,00 pelo título dos Chiefs e R$9,00 pelo dos Eagles.

Na sequência, temos o Buffalo Bills, San Francisco 49ers e Cincinnati Bengals com 7% cada. Dallas Cowboys aparece com 6%, enquanto Baltimore Ravens, New York Jets, Los Angeles Chargers, Miami Dolphins e Detroit Lions aparecem com 4%.

Na análise da Betfair, os maiores “azarões” dessa temporada são: Tampa Bay Buccaneers, Las Vegas Raiders, Indianapolis Colts, Houstons Texans e Arizona Cardinals, todos com 1% de chance de vencer o Super Bowl.

Quem brilha na estreia?

No duelo que abre a temporada, os Chiefs têm 68% de chances de sair com a vitória. O principal recebedor de Patrick Mahomes, Travis Kelce, tem 56% de probabilidade de anotar um touchdown em qualquer momento do jogo, mesmo com sua presença não confirmada pela equipe após uma pequena lesão essa semana. O segundo jogador dos Chiefs que aparece com grandes chances de pontuar é o running back Isiah Pacheco, que aparece com 52%. Quem também aparece com grandes chances de pontuar no jogo é o running back do Detroit Lions David Montgomery, com 48%.

Quem será o MVP?

Algo extremamente comum nas ligas americanas é o prêmio de melhor jogador da temporada ou MVP (Most Valuable Player) da competição. Vencedor do prêmio no ano passado, Patrick Mahomes aparece como favorito para vencer mais uma vez, segundo a Betfair. O QB aparece com 15% de chances de ser o MVP da NFL na temporada 2023/2024, seguido por Joe Burrow, do Cincinnati Bengals, e Josh Allen, do Bufallo Bills.

Veja a lista completa de favoritos a MVP da temporada, segundo a Betfair:

Patrick Mahomes (Chiefs) - 15% de chances

Joe Burrow (Bengals) - 11%

Josh Allen (Bills) - 10%

Justin Herbet (Chargers) com 8%;

Jalen Hurts (Eagles) com 7%;

Lamar Jackson (Ravens) e Trevor Lawrence (Jaguars) com 6%;

Aaron Rodgers (Jets) com 5%.

Uma curiosidade interessante apontada pela Betfair é que os primeiros 18 nomes na briga pelo título de melhor jogador da temporada são de quarterbacks. Isso não é uma grande surpresa, já que a última vez que um jogador de outra posição levou o prêmio foi em 2012, quando o running back Adrian Peterson foi premiado com o título.

Damar Hamlin com prêmio “praticamente” garantido

Outra premiação individual da NFL é o Comeback Player of the Year. Esse prêmio, criado nos anos 60, olha para os jogadores que voltaram de grandes lesões na temporada anterior ou que tenham tido uma temporada acima da média após anos fora do radar, como foi o caso de Geno Smith no ano passado.

Damar Hamlin, safety do Buffalo Bills, sofreu uma parada cardíaca durante uma partida na última temporada e, oito meses depois, o defensor está pronto para voltar aos campos. Segundo a Betfair, Hamlin tem 28% (odd de 1.28) de chances de vencer o Comeback Player of the Year. Os jogadores mais próximos (John Metchie III, Tua Tagovailoa, Russell Wilson, Breece Hall e Lamar Jackson) têm 3% (odd de 14.0) de chances de vencer.

A temporada perfeita?

Por conta da competitividade da NFL, ter uma temporada sem nenhuma derrota é algo extremamente raro. Até hoje, somente uma equipe venceu todos os jogos da temporada regular e se sagrou campeã, o Miami Dolphins de 1972. O New England Patriots, na época com Tom Brady como quarterback, quase conseguiu repetir o feito na temporada 2006/2007, mas perdeu no Super Bowl para os Giants por 17 a 14.

A Betfair analisou quais as chances de alguma das 32 equipes da NFL ter uma temporada perfeita. E segundo a casa de apostas, as chances são de 8% para que alguma franquia consiga vencer os 17 jogos da temporada regular.

E esse mesmo percentual vale quando é analisada a chance de uma equipe da NFL não ter pelo menos uma vitória na temporada 2023/2024. A última vez que uma equipe perdeu todos os jogos foi em 2016, quando o Cleveland Browns perdeu as 16 partidas que disputou (A NFL implantou a temporada de 17 jogos a partir de 2021).