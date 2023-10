  De volta ao G4, Claudinho destaca “raça” do elenco do Criciúma na vitória sobre o Mirassol

(Foto: Jery Souza/AV Assessoria)





O Criciúma está de volta ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. No último sábado o Tigre conquistou uma vitória difícil por 2×1, contra o Mirassol, no estádio Heriberto Hulse.

“Não podíamos deixar escapar essa vitória dentro de casa. Estamos numa reta final de competição e o equilíbrio é muito grande. Qualquer ponto perdido pode ser fatal. Foi importantíssimo a gente ter buscado esse resultado”, revelou o lateral-direito Claudinho.

Depois de sair atrás no marcador, o Tigre lutou até o final e buscou o gol da virada no último minuto de partida.

“Mostramos que aqui no Criciúma é assim. Vamos sempre brigar pela vitória até o último instante. Nosso grupo tem muita raça e está determinado em recolocar o clube na elite do futebol brasileiro mais uma vez. Vamos juntos em busca desse objetivo”, destacou Claudinho.

O próximo compromisso do Tigre na Série B será contra o Atlético-GO, fora de casa, na sexta-feira (22), às 21h30.