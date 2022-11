Flamengo inicia planejamento de 2023 com semana decisiva para definir pendências

(Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)





A temporada do Flamengo foi selada em um carnaval fora de época para comemoração dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Os olhos agora já estão no ano que vem e o planejamento começa a ser executado pelo departamento de futebol.

Com Gerson já no Rio, a semana se inicia com a expectativa do ponto final na negociação. Flamengo e Olympique debatem gatilhos com metas para o retorno do volante. O clube carioca propõe a compra de 60% dos direitos do jogador por € 16 milhões - com o abatimento dos € 6.5 mi que os franceses ainda ainda devem ao clube.

O retorno de Gerson está longe de ser a única pauta nos corredores do Ninho do Urubu. A renovação de Filipe Luís deve ser assinada nos próximos dias. O lateral aceitou a redução salarial e, sem muita dificuldade, as partes entraram em acordo até dezembro de 2023.

Outras duas renovações estão em pauta: David Luiz e Dorival Júnior. O Flamengo avalia uma proposta de aumento para a permanência do zagueiro. Enquanto isso, o técnico e o clube falam a mesma língua e o interesse é de dar continuidade ao trabalho vitorioso de 2022.

O reajuste já era previsto, ou seja, o Flamengo colocará na mesa um aumento para o treinador e toda sua comissão técnica: os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso Rezende. Para oficializar a permanência, falta o acordo do tempo de contrato e cláusulas futuras.

As laterais são as situações mais indefinidas até o momento. Enquanto não há um consenso pela permanência de Rodinei, a compra de Ayrton Lucas ganha força nos bastidores. Porém, o desejo não é simples, o Flamengo abrirá conversas com o Spartak de Moscou para negociar a redução dos 9 milhões de euros previstos no contrato.

O nome do goleiro argentino Rossi já foi debatido nas reuniões do CT. Sem pressa, o Flamengo trata com cautela e aguarda a virada do ano para investir no jogador. A partir de 1º de janeiro, goleiro está liberado para assinar pré-contrato e há desejo mútuo de acerto.

As partes tomam cuidado para que o interesse não se caracterize em aliciamento e, por isso, o Flamengo planeja um investimento oficial somente no início da temporada. O clube carioca deseja a liberação imediata e precisará da boa vontade do Boca Juniors. Mas não está descartado o pagamento de uma quantia.

Com pelo menos sete pautas à mesa, o Flamengo inicia a semana com o objetivo de riscar pendências para projetar a temporada de 2023, a qual disputará todas as competições possíveis no calendário: Carioca, Supercopa, Recopa, Mundial, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

Globo Esporte