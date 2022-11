Cristiano Ronaldo lança primeira coleção de NFT com a Binance

A primeira coleção de NFT do Cristiano Ronaldo será lançada nesta sexta-feira, 18 de novembro, como parte de uma parceria exclusiva de muitos anos com a Binance, líder mundial em ecossistema de blockchain e provedor de infraestrutura para criptoativos. O lançamento será impulsionado por uma campanha de marketing global estrelando Cristiano Ronaldo, com o objetivo de introduzir os fãs à Web3 através do mundo dos NFTs (non-fungible tokens).

“Acreditamos que o metaverso e a blockchain são o futuro da internet”, disse a co-fundadora e diretora de marketing da Binance, He Yi. “Estamos honrados em colaborar com Cristiano Ronaldo para ajudar mais pessoas a entenderem a blockchain e mostrar para a indústria de esportes e entretenimento como estamos construindo a infraestrutura Web3”.

“Foi importante para mim criar algo memorável e único para os fãs, pois eles são uma grande parte do meu sucesso”, disse Cristiano Ronaldo. “Com a Binance, consegui fazer algo que não apenas captura a paixão pelo esporte, mas também recompensa os fãs por todos esses anos de apoio”.

A coleção inaugural de NFTs de Cristiano Ronaldo estará disponível a partir das 6h do dia 18 e representará sete estátuas animadas com quatro níveis de raridade: Super Super Raro (SSR), Super Raro (SR), Raro (R) e Normal (N). Cada estátua do NFT retrata Cristiano Ronaldo em um momento icônico de sua vida, das bicicletas que definiram sua carreira até sua infância em Portugal.

Os 45 NFTs CR7 de maior valor (5 SSR e 40 SR) serão leiloados no marketplace da Binance NFT. O leilão permanecerá aberto por 24 horas e os NFTs serão concedidos ao maior lance. Os lances começam em 10.000 BUSD para SSR e 1.700 BUSD para SR.

Os 6.600 NFTs restantes (600 R e 6.000 N) serão oferecidos no Binance Launchpad, a partir de 77 BUSD para as de raridade Normal.

Cada nível de raridade virá com seu próprio conjunto de benefícios exclusivos, como:

Mensagem pessoal de Cristiano Ronaldo

Produtos autografados do CR7 e da Binance

Acesso garantido a todos os próximos lançamentos CR7 NFT

Diversas surpresas do CR7 de cortesia

Possibilidade de participar em ações promocionais para ganhar produtos e prêmios autografados

Além disso, novos usuários que se registrarem no site da Binance (e completarem o processo de KYC -- identificação e verificação do cliente) receberão surpreseas especiais de Cristiano Ronaldo, que podem incluir a edição limitada de NFTs do CR7.

A próxima série da coleção Cristiano Ronaldo NFT estará disponível no início de 2023. Todas as coleções podem ser encontradas exclusivamente no site da Binance. Siga a Binance no Twitter e no Instagram para as atualizações mais recentes.