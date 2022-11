Kimpembe, da França, é cortado da Copa do Mundo

O zagueiro Kimpembe não vai disputar a Copa do Mundo pela França. O jogador não se recuperou a tempo de uma lesão no tendão de Aquiles direito e foi cortado pela seleção nesta segunda-feira. Axel Disansi, do Monaco, foi o escolhido para substitui-lo.

De acordo com o comunicado da Federação Francesa de Futebol, o próprio Kimpembe não se considerou capaz de se recuperar o suficiente para disputar a Copa do Mundo.

A decisão foi tomada na manhã desta segunda-feira, quando os jogadores convocados se apresentaram no centro de treinamento de Clairefontaine. Kimpembe conversou com o médico da seleção, Franck Le Gall, e com o técnico Didier Deschamps.

A manhã desta segunda-feira foi agitada para a França. Além do corte de Kimpembe, a seleção anunciou a convocação do atacante Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, completando a lista de 26 jogadores para a Copa do Mundo.

Esta é a terceira baixa da França para a Copa do Mundo. Antes, a seleção perdeu os meias Kanté e Pogba devido a lesões.

A França está no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Austrália, Dinamarca e Tunísia. A estreia no torneio será no dia 22 de novembro, às 16h (de Brasília), contra os australianos, no estádio Al-Janoub.

Veja a lista de convocados da França:

GOLEIROS: Lloris (Tottenham), Areola (West Ham) e Mandanda (Rennes).

DEFENSORES: Pavard (Bayern de Munique), Konaté (Liverpool), Koundé (Barcelona), Varane (Manchester United), Disansi (Monaco), Saliba (Arsenal), Lucas Hernandéz (Bayern de Munique), Theo Hernandez (Milan) e Upamecano ( Bayern de Munique).

MEIO-CAMPISTAS: Camavinga (Real Madrid), Rabiot (Juventus), Tchouaméni (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Guendouzi (Olympique de Marselha) e Veretout (Olympique de Marselha).

ATACANTES: Coman (Bayern de Munique), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Mbappé (PSG), Benzema (Real Madrid), Giroud (Milan), Griezmann (Atlético de Madrid), Dembélé (Barcelona) e Nkunku (RB Leipzig).

Globo Esporte