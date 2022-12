Verde Campo é a nova patrocinadora do Fluminense

A Verde Campo, empresa especialista em alimentação saudável, é a mais nova patrocinadora do Fluminense. Em sua sétima temporada na Superliga Feminina de Vôlei, o time terá a marca estampada no uniforme e receberá produtos para auxiliar na alimentação das jogadoras.

Com contrato de um ano com o Tricolor, a Verde Campo vai oferecer produtos sem lactose, englobando linhas de iogurtes, shakes, queijos, requeijão e creme de leite. Para garantir produtos 100% naturais e livres de conservantes, corantes e aromas artificiais, a empresa conta com soluções tecnológicas para garantir que todo o processo, da fazenda à mesa do consumidor, estimule a saudabilidade. Em 2018, a marca foi pioneira em lançar um manifesto pela vida saudável, abolindo ingredientes artificiais dos seus produtos.

A parceria vai apoiar a competição nacional de 2022. Na história da Superliga, o Fluminense foi o primeiro campeão brasileiro feminino de vôlei, título conquistado em 1976. O clube conquistou o bicampeonato em 1981 e esta é a sétima temporada que o Tricolor disputa a competição. O time se classificou para os playoffs em cinco das seis temporadas que disputou até aqui. Este ano, as jogadoras seguem sob o comando do técnico Guilherme Schmitz e contratou cinco reforços em busca do título da atual temporada.

“A Verde Campo tem como o seu maior propósito levar saúde e qualidade de vida para os seus consumidores e a junção de esportes e alimentação saudável é muito importante para nos ajudar a alcançar essa missão. Ter parceiros alinhados com esse propósito é essencial, e o Fluminense chega agora para reforçar essa jornada”, explica Luiz Henrique Lissoni, CEO da Verde Campo.