Khellven entra no radar do Vasco, mas Athletico nega procura pelo lateral-direito

(Foto: José Tramontin/Athletico)





O Athletico sabe do interesse, mas não foi procurado pelo Vasco para negociar o lateral-direito Khellven. O jogador de 21 anos teve o nome aprovado junto a 777 Partners , que assumiu a SAF vascaína, e está no topo da lista para a posição.

O dirigente cruz-maltino, Paulo Bracks, depende da liberação do dinheiro para fazer o investimento. Guga, do Atlético-MG, é a outra alternativa.

O Furacão, contudo, sabe da importância de Khellven no elenco. Até por isso, não tem estipulado um valor de venda para abrir negociação com clubes brasileiros.

A direção rubro-negra ainda avalia que o setor está escasso no mercado, o que valoriza a permanência. O Athletico, inclusive, está apalavrado para repatriar Madson, que jogou no clube em 2019 e não renovou com o Santos para 2023.

Khellven é considerado o titular pelo lado direito e vem de uma temporada sólida na equipe. Ao todo, foram 42 jogos, com dois gols e cinco assistências.

Criado e revelado no CT do Caju, o lateral tem contrato com o Furacão até fevereiro de 2024.

Globo Esporte