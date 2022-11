Dinamarca para em boa atuação da Tunísia, e Copa tem primeiro 0 a 0

O empate nesta terça deixa as duas equipes, naturalmente, iguais na tabela do grupo D. França e Austrália se enfrentarão ainda hoje, às 16h (de Brasília), dando o desenho da classificação ao fim da primeira rodada. Porém, o tropeço da Dinamarca deixa em aberto a possibilidade de classificação, por exemplo, para a Tunísia. Na próxima rodada, os dinamarqueses pegam os franceses, e os tunisianos enfrentam os australianos, no sábado.

A Tunísia de Jalel Kadri conseguiu surpreender a Dinamarca com uma atuação baseada em uma ótima marcação, principalmente perto de sua área, e muita intensidade durante os 90 minutos. O time africano não só conseguiu conter os avanços de uma equipe criativa, mas também chegou com perigo em diversas oportunidades - e poderia ter saído com uma vitória.

A Dinamarca, por sua vez, também ficou devendo. Depois de grandes resultados durante o ciclo, e uma campanha animadora na Euro 2020, a equipe se credenciou para avançar no mata-mata da Copa do Mundo e até mesmo disputar a liderança do grupo D com a França. Porém, não teve boa atuação nesta terça, com atletas importantes, como Eriksen, tendo um dia apagado.

Abdi tenta jogada na linha de fundo e busca passar por Andersen, que tenta sair jogando. O tunisiano briga pela bola, que desvia no seu pé, sobe e bate na mão do defensor da Dinamarcar. Os jogadores da Tunísia pedem pênalti!

Cotada para ir longe na Copa do Mundo de 2022, a Dinamarca teve uma estreia decepcionante no Catar. A equipe europeia não teve boa atuação e foi segurada por uma Tunísia em um grande dia: os dois times empataram em 0 a 0, nesta terça-feira, no Estádio Cidade da Educação, em Doha, na abertura do grupo D.

