Catar endurece regras e proíbe venda de cerveja também no entorno dos estádios da Copa

(Foto: Martin Fernandez)





A dois dias do jogo de abertura da Copa do Mundo, as autoridades do Catar restringiram ainda mais o consumo de cerveja no torneio. Nesta sexta-feira, a família real do país decidiu proibir a venda de cerveja no entorno dos estádios, como a Fifa e o Comitê Organizador haviam anunciado.

Diante desta nova decisão, o único local em que haverá venda de cervejas para "torcedores comuns" será no Fifa Fanfestival, e apenas numa janela de seis horas, entre 19h e 1h. Um copo de meio litro custa quase R$ 75 (ou US$ 14), a cerveja mais cara da história das Copas do Mundo.

A Fifa divulgou comunicado explicando que a decisão se deu entre "as autoridades do país e da Fifa", reiterando que a venda de cerveja sem álcool seguirá normalmente e agradecendo à patrocinadora pela "compreensão".

- Após discussões entre as autoridades do país e da Fifa, uma decisão foi tomada sobre a venda de bebidas alcoólicas no Fifa Fan Festival, outros destinos de fãs e locais licenciados, retirando pontos de vendas de cerveja no perímetro dos estádios da Copa do Mundo de 2022. (...) As autoridades do país e a Fifa continuarão a assegurar que os estádios e as áreas em volta apresentem uma experiência participativa, respeitosa e prazerosa para todos os fãs - diz a nota.

No início desta semana, tanto a Fifa quanto o Comitê Organizador haviam anunciado formalmente que haveria venda de cerveja no entorno dos estádios. O plano era iniciar a venda três horas antes do início de cada jogo (quatro horas na abertura e na final) e interrompê-la cerca de 40 minutos do apito inicial, para dar tempo de os torcedores entrarem nos estádios. Até isso agora está proibido.

Neste momento só haverá venda de cerveja sem álcool – do mesmo fabricante, ao preço de R$ 45. Também no início da semana, a Fifa e a empresa que paga para ser a fornecedora de bebidas da Copa do Mundo foram surpreendidas com uma decisão das autoridades do Catar de mudar os locais dos pontos de venda no entorno dos estádios.

A AB-Inbev paga 75 milhões de dólares a cada ciclo de 4 anos para a Fifa, em troca de ser a patrocinadora oficial de cerveja da Copa do Mundo.

Veja o que diz o "Guia do torcedor" da Fifa sobre bebidas alcoólicas:

"Bebidas alcoólicas não fazem parte da cultura local, mas a hospitalidade sim. Bebidas alcoólicas estarão disponíveis para compra por torcedores que desejam apreciá-lo. Elas são servidas em restaurantes, bares e hotéis licenciados em todo o o país hoje. Onde ficam os estádios da FIFA World Cup™, os titulares de ingressos terão acesso a Budweiser, Budweiser Zero e Coca-Cola dentro do perímetro do estádio três horas antes pontapé inicial, na abertura dos portões, e uma hora após o apito final. Para a abertura e finais, portões abertos quatro horas antes do jogo iniciar. Dentro do estádio os titulares de ingressos terão acesso a bebidas não alcoólicas Budweiser Zero e toda a linha da Coca-Cola. No FIFA Fan Festival, a Budweiser estará disponível para compra a partir das 18h30, e produtos Budweiser Zero e Coca-Cola ao longo do dia. Os torcedores devem observar que beber álcool fora de áreas designadas é proibido. Os torcedores também devem observar que não é permitido trazer álcool para o Catar. Torcedores devem evitar viajar com álcool de suas país de origem ou compra com isenção de impostos produtos a caminho para evitar confisco na chegada ao Catar".

Globo Esporte