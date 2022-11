Médico da Seleção detalha lesões de Neymar e Danilo e pede "calma e tranquilidade"

Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, deu detalhes das lesões de Danilo e Neymar e pediu "calma e tranquilidade" em relação aos casos.

A CBF não quis estipular prazo para retorno, mas o ge apurou que ambos não têm condições de atuar nas próximas duas partida – veja aqui quais jogadores podem entrar nas vagas

Em boletim em vídeo divulgado pela CBF, o médico Rodrigo Lasmar explicou os problemas:

– Os jogadores Neymar e Danilo iniciaram tratamento ontem (quinta-feira), imediatamente após o nosso jogo. Hoje (sexta) pela manhã eles foram reavaliados, conforme já tínhamos adiantado na entrevista de ontem. Através da avaliação clínica de hoje achamos importante fazer exames de imagem, uma ressonância magnética para termos mais dados sobre a evolução dos dois jogadores. Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, num edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo – comentou Lasmar, antes de prosseguir:

– Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso.

O Brasil enfrenta a Suíça na segunda-feira, às 13h (de Brasília) e Camarões, na sexta, às 16h. Embora a CBF não tenha estipulado prazo de recuperação, o ge apurou que a dupla está fora de ambos os confrontos.

– Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com nosso objetivo de tentar recuperar a tempo para essa competição – declarou Rodrigo Lasmar.

Danilo e Neymar se machucaram no segundo tempo da partida contra a Sérvia. O camisa 10 teve de ser substituído, enquanto o lateral seguiu em campo até o fim.

Inicialmente, o caso de Neymar despertava maior preocupação. O camisa 10 chegou a chorar no banco de reservas e deixou o estádio Lusail mancando.

Já Danilo falou à imprensa que o caso dele não era grave, mas exame mostrou que a lesão era pior do que se imaginava. Em 2018, ele machucou o mesmo local também na primeira fase da Copa.

O veterano Daniel Alves, de 39 anos, é o favorito para ficar com a vaga de Danilo. Éder Militão é outra opção para o setor.

Já para o lugar de Neymar, Tite tem algumas alternativas. O técnico pode recorrer a Rodrygo, que ocupa faixa de campo parecida, ou adiantar Paquetá e colocar Bruno Guimarães ou Fred na equipe. Éverton Ribeiro corre por fora na disputa.

O Brasil lidera o Grupo G da Copa com os mesmos três pontos que a Suíça, mas com vantagem no saldo de gols. As seleções se enfrentam na segunda-feira, às 13h (de Brasília), no Estádio 974.

Globo Esporte