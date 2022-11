Futebol europeu volta a rejeitar projeto da Superliga Europeia

A Uefa realizou nesta terça-feira, em Nyon, uma reunião com representantes da A22 Sports Management, empresa ligada ao fracassado projeto da Superliga Europeia de clubes. Dirigentes da confederação europeia, das associações nacionais, de clubes, jogadores e torcedores reforçaram a oposição à iniciativa.

A reunião foi marcada a pedido da A22 Sports, segundo o comunicado da Uefa. A confederação também se declarou surpresa com a alegação da empresa de que ela não representa nenhum clube — incluindo os três que ainda tentam manter o projeto da Superliga vivo, Real Madrid, Barcelona e Juventus.

— Em linha com a unidade do futebol europeu, a Uefa e as partes interessadas no futebol mais uma vez rejeitaram de maneira unânime projetos como a Superliga Europeia. Continuamos compromissados com os fundamentos do futebol europeu, baseados na abertura, solidariedade e meritocracia — afirmou a Uefa, em nota.

Ainda segundo a confederação europeia, essa oposição conta com o apoio da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e outras instituições públicas.

Participaram da reunião: o presidente de LaLiga, Javier Tebas; Donata Hopfen, CEO da Liga de Futebol Alemão (DFL); Luigi De Siervo, presidente da Serie A italiana; Vincent Labrune, presidente da Liga Profissional de Futebol da França (LFP); Nasser Al-Khelaifi, presidente da Associação de Clubes da Europa e do Paris Saint-Germain; entre outros dirigentes.

Segundo a Uefa, os clubes ingleses não puderam comparecer por causa da agenda dos integrantes da Premier League.

