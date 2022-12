Técnico da Argentina se diz feliz com Brasil classificado: "Prefiro que ganhe um sul-americano"

Se a Argentina não vencer a Copa do Mundo no Catar, o técnico Lionel Scaloni já tem suas favoritas para torcer: com o Brasil entre elas.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, véspera do jogo decisivo contra a Polônia, às 16h (de Brasília), no estádio 974, que decide vaga no Grupo C, Scaloni foi questionado sobre a classificação antecipada do Brasil, que venceu Sérvia e Suíça e já se garantiu no mata-mata. Ele mostrou alegria.

– Sobre o Brasil, sou sul-americano e estou feliz que o Brasil passe. Sou fã número 1 do futebol sul-americano, tenho amigos brasileiros, e se não for a Argentina, prefiro que ganhe um sul-americano. Quem pensa o contrário está equivocado. Eles fizeram um bom trabalho e dou os parabéns pelas duas vitórias – afirmou Scaloni.

Questionado sobre se o jogo contra a Polônia seria o mais importante de sua carreira como técnico, ele minimizou:

– Creio que sempre o mais importante seja o que estamos por jogar. É nossa filosofia, minha particular. O mais importante é o que estar por jogar. O que passou, passou.

Com três pontos, a Argentina é segunda colocada do Grupo C e se classifica com vitória. Se empatar, torce para que a Arábia Saudita não vença o México, ou que o México não vença por quatro ou mais gols de diferença. Se perder, a seleção de Lionel Scaloni está fora da Copa.

Globo Esporte