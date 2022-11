Pérez reclama e diz que Verstappen "mostrou quem é" em Interlagos

(Foto: Jared C. Tilton/Getty Images)





O clima na RBR esquentou - publicamente - durante o GP de São Paulo, neste domingo, em Interlagos. Nos minutos finais da corrida, Sergio Pérez pediu pelo rádio para que Max Verstappen o desse passagem - afinal, o mexicano ainda briga pelo vice-campeonato da F1 2022, com os mesmos 290 pontos de Charles Leclerc. O bicampeão não só ignorou a solicitação da equipe, como reclamou da insistência; Pérez, por sua vez, não poupou críticas ao companheiro após a bandeirada.

- Isso mostra quem ele realmente é - disse Checo, pelo rádio.

Com o pedido frustrado, Pérez terminou em sétimo, enquanto Verstappen cruzou em sexto. O holandês havia ultrapassado o mexicano na relargada após o safety car. Se Max não conseguisse superar Fernando Alonso antes da bandeirada, o plano da RBR era fazer a troca de posições na pista.

Na prática, isso não aconteceu. Quando o holandês cruzou a linha de chegada, ele ouviu o questionamento: "o que houve?". Em sua resposta, Verstappen demonstrou irritação.

- Já disse isso no último verão (inverno no hemisfério Sul). Não me perguntem isso de novo. Estamos claros sobre isso? Dei minhas razões e as sustento - declarou.

Sergio Pérez manteve a cara fechada quando passou pelo paddock, logo após a corrida. No atendimento à imprensa, o mexicano se queixou mais uma vez do companheiro - e relembrou sua importância no jogo de equipe da RBR e nos dois títulos de Verstappen.

- Estou muito surpreso, não sei o que aconteceu, não entendo as razões dele (Verstappen). Acho que se ele tem dois títulos, ele deve isso a mim - disparou Pérez.

O constrangimento explícito levou a um pedido de desculpas tanto do engenheiro Hugh Bird, quanto de Christian Horner, chefe de equipe da RBR, a Pérez. Verstappen, por sua vez, manteve a mesma posição que havia explicitado pelo rádio.

- A equipe pediu e não fiz isso. Expliquei os motivos. Não fiz por coisas que aconteceram esse ano. Não vou dizer o que foi. Pode imaginar. Mas foi importante eu fazer isso. Agora meu objetivo é andar bem em Abu Dhabi e ganhar a corrida - disse Verstappen à TV Band.

Desentendimento remonta à Mônaco

De acordo com o jornalista holandês Erik Van Haren, as "coisas" citadas por Verstappen, na realidade, tratam-se da classificação do GP de Mônaco deste ano. Na ocasião, o holandês foi impedido de melhorar sua posição final no Q3 devido à uma batida entre Pérez e Sainz, que fecharam o túnel.

A dupla já havia assegurado suas posições no grid inicial, respectivamente segundo e terceiros atrás do pole Charles Leclerc. O monegasco não fez valer a vantagem, e a vitória ficou com o piloto do carro 11. Verstappen, por sua vez, largou em quarto lugar e cruzou a linha de chegada em terceiro.

Tudo isso se sucedeu uma corrida após o GP da Espanha, no qual Pérez e Verstappen protagonizaram outra polêmica: o holandês não quis devolver uma posição para o companheiro após ser ajudado em uma perseguição a George Russell, quando Max sofria com problemas em sua asa traseira. A RBR havia prometido ao mexicano que ele seria retribuído por auxiliar o colega.

A Fórmula 1 segue para o GP de Abu Dhabi no próximo domingo, 20 de novembro. Resta apenas uma etapa para o fim da temporada 2022.

Globo Esporte