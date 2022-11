Avaí negocia com Alex, ex-técnico do sub-20 do São Paulo

Um velho desejo, uma nova conversa. O Avaí negocia a contratação do técnico Alex, que estava na equipe sub-20 do São Paulo para a próxima temporada. O Leão da Ilha já havia tentado contratar o treinador no início de 2022, mas ele seguiu no comando da base do Tricolor Paulista.

Agora, sem time, Alex está em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde está concluindo a Licença PRO da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que é um programa voltado aos treinadores que buscam trabalhar em equipes profissionais e também no futebol internacional. No mês passado, após a eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista da categoria, o treinador deixou a base da equipe em busca de oportunidades em times profissionais.

Alex se aposentou dos gramados em 2014 e assumiu a base do São Paulo em 2021, onde ficou por duas temporadas disputando o Paulistão, Copa São Paulo de Futebol Júnior e Campeonato Brasileiro, todas competições sub-20.

Temporada de técnicos no Avaí

Depois de conquistar o acesso com o técnico Claudinei Oliveira ao final de 2021, o Avaí renovou com o treinador, que acabou demitido após má atuação no Catarinense. Com a saída do comandante, a diretoria do Leão da Ilha foi atrás de Alex, mas não teve sucesso na investida. Eduardo Barroca foi a opção para a sequência do ano, até ser demitido para a chegada de Lisca, ainda no Brasileiro.

Mesmo com a troca de treinadores, o Avaí não conseguiu conquistar o principal objetivo do ano e acabou rebaixado à Série B do Brasileiro.

Atualmente, o Leão da Ilha já anunciou seu novo diretor de futebol. André Martins, dirigente que foi campeão da Segundona com o Cruzeiro e com a Chapecoense, será apresentado nesta quinta-feira, dia 17, às 10h, na Ressacada.

