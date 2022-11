Storm Riders cresce em número de ciclistas e toma conta da Marginal Pinheiros neste domingo (6)

(Foto: Luiz Doro / Adorofoto)





A pista expressa da Marginal Pinheiros, em São Paulo (SP), será das bikes neste domingo (6). Com largada a partir das 6h, em frente ao Parque do Povo, atletas de elite e amadores apaixonados pelo ciclismo participam da segunda edição da Storm Riders. Serão 704 competidores inscritos, em diferentes categorias, um crescimento de 40% em relação à primeira edição, no início deste ano. A prova terá transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal Bikehub - https://www.youtube.com/channel/UCoAR80vYncj7K_buCHGoCBw.

Em um percurso de 20 km, passando por pontos turísticos da capital paulista, como a Ponte Estaiada, a Storm Riders terá distâncias de 40 km (duas voltas) e 80 km (4 voltas), com ciclistas de diversas idades. Eles estarão divididos em categorias a partir de 18 anos e até mais de 65 anos, no masculino e no feminino. Haverá também a categoria Elite, para homens e mulheres, somente na distância de 80 km. E serão escolhidos o Rei e da Rainha da Marginal, o KOM – King of Marginal e Queen of Marginal, para quem fizer a volta mais rápida nos 80 km.

“A Storm Riders é a prova mais veloz do ano e promete repetir o sucesso da edição de estreia, realizada no início deste ano, que movimentou os ciclistas, agora com um número ainda maior de participantes tomando conta da Marginal Pinheiros”, afirma Matheus Falconi, diretor da Sagaz Esportes, organizadora da Storm Riders.

A chegada também será no Parque do Povo, onde está sendo montada a arena e haverá a concentração dos atletas. A pista expressa da Marginal Pinheiros ficará totalmente fechada para os participantes, na única prova de ciclismo em espaço aberto dentro da cidade de São Paulo.

Os cinco primeiros colocados na categoria de 80 km receberão troféu, assim como os três primeiros da categoria de 40 km. Para a volta mais rápida na distância de 80 km, no masculino e no feminino, será entregue o Troféu KOM.

Campeões da primeira edição confirmados - Os campeões da primeira edição vão estar na prova para defender seus títulos, assim como os vencedores da volta mais rápida. Marcio Bigai (Escalera CC) e Gisele Gasparotto (LuluFive) chegaram na frente no início do ano e voltam, agora, à Marginal. Já Vanderlei Pessoa, o Chamorrinho, e Evelyn Mour foram os donos da volta mais rápida e também estão confirmados.

Entrega de kits – Os kits para os participantes estarão disponíveis nesta sexta-feira (4), das 10h às 19h, e no sábado (5), das 10h às 14h30, na Loja Bike Web (Avenida Imperatriz Leopoldina,1.287 – Vila Leopoldina – São Paulo – SP).

A Storm Riders tem patrocínio da USAHEMP Brasil, da PINK CHEEKS e da Shimano, com organização da Sagaz Esportes, apoio da Prefeitura da Cidade de São Paulo e supervisão técnica da Federação Paulista de Ciclismo.





Storm Riders

Data: 06.11, domingo

Horário: a partir das 6h

Largada e chegada: em frente ao Parque do Povo (Portão 1 – Avenida Henrique Chamma, 420)