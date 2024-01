Após boa campanha na Copinha, Caio Garcia é promovido ao time profissional do Flamengo para o Campeonato Carioca

Titular do Flamengo Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Jr, Caio Garcia disputou seis dos oito jogos do Rubro-Negro durante a competição de juniores. O Flamengo avançou às semifinais após eliminar a surpresa Aster Itaquá nas penalidades. O time carioca também deixou pelo caminho o Botafogo de Ribeirão Preto, São José (RS) e Náutico.

Com tamanho destaque no torneio, Caio Garcia caiu nas graças do torcedor e chegou a estar entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). O bom desempenho rendeu ao volante uma promoção para a equipe do Flamengo que está disputando o Campeonato Carioca, enquanto o restante dos jogadores ainda realiza pré-temporada nos Estados Unidos.

“Foi uma notícia muito boa, sempre sonhei em ter uma oportunidade de jogar uma partida profissional por um clube como o Flamengo”, relatou. Aos 19 anos, Caio Garcia diz que vai aproveitar o contato com os atletas mais experientes para ganhar bagagem no elenco principal. “Flamengo tem um dos melhores elencos do país, vejo pelo lado positivo, onde posso aprender com os mais experientes e potencializar aquilo que eu tenho de bom”, avaliou.

Como esteve envolvido em viagens e muitos compromissos ligados à Copinha neste início de ano, Caio Garcia ainda não conseguiu conversar com o técnico Tite pessoalmente. O jogador, de 19 anos, revela ansiedade para ser comandado pelo ex-treinador da seleção brasileira. “Tite é um dos melhores profissionais do futebol brasileiro. O currículo dele mostra isso. Mal posso esperar para aprender no dia a dia com as orientações dele”, ressaltou.

A próxima partida do Flamengo pelo Campeonato Carioca é neste sábado (27), contra a Portuguesa-RJ, a partir das 18h10, na Arena das Dunas (RN). Em duas rodadas já disputadas no Estadual deste ano, o Rubro-Negro tem uma vitória e um empate até o momento.