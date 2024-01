Time Brasil BRB é convocado para enfrentar a Suécia pela Copa Davis

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) anunciou, nesta sexta-feira (5), os jogadores do Time Brasil BRB convocados para o confronto contra a Suécia pelos Qualifiers da Copa Davis, nos dias 2 e 3 de fevereiro, na quadra rápida coberta da Helsingborg Arena, em Helsingborg, na Suécia.

O capitão do Time Brasil BRB, Jaime Oncins, chamou Thiago Wild (número 79 do ranking ATP), Thiago Monteiro (#122), Felipe Meligeni (#148), Gustavo Heide (#247) e Rafael Matos (59° no ranking de duplas da ATP).

Oncins espera encontrar na Suécia condições parecidas com as do confronto contra a Dinamarca, em setembro passado, que classificou o Time Brasil BRB para os Qualifiers da competição entre países.

“Mais um confronto fora de casa. Acredito que as condições estarão bem parecidas com o confronto contra a Dinamarca, em questão de piso e quadra coberta. Alguns jogadores estarão vindo da temporada de quadra dura na Austrália, outros da América do Sul. Todos já reconhecem a importância da Copa Davis e estamos entusiasmos e otimistas para o confronto”, disse Oncins.

Os Atletas

Thiago Wild – Atualmente é o melhor brasileiro no ranking da ATP – 79º colocado – e chega à sua oitava convocação. O paranaense tem oito títulos ATP Challengers, quatro deles só em 2023, e ainda surpreendeu na última edição de Roland Garros, quando superou o então número 2 do mundo, Daniil Medvedev, e alcançou a terceira rodada do Grand Slam.

Thiago Monteiro – Mais experiente da equipe, o cearense está na 13ª convocação para defender o Time Brasil BRB na Copa Davis e conquistou a maior vitória da carreira na última participação, quando venceu o então número 4 do mundo, Holger Rune, contra a Dinamarca fora de casa. Monteiro atualmente ocupa a posição 122ª do ranking da ATP e soma nove títulos ATP Challengers no currículo, além da medalha de bronze na última edição dos Jogos Pan-Americanos.

Felipe Meligeni – Terá sua sétima oportunidade na Copa Davis e chega após disputar, pela primeira vez, a chave principal de um Grand Slam. 148º colocado no ranking da ATP, o paulista conta com três títulos ATP challengers, o último deles no ano passado, na França.

Gustavo Heide – O jovem paulista de 21 anos também faz parte da nova geração do tênis brasileiro e recebe a segunda convocação para o Time Brasil BRB. Atual 247º do mundo, Heide chega na sua melhor fase, após garantir o vice-campeonato do ATP 125 de Bogotá, na Colômbia, e conquistar a medalha de ouro nas duplas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. No torneio, ainda alcançou o quarto lugar na chave de simples, após disputa pelo bronze contra Thiago Monteiro.

Rafael Matos – Atual 59° no ranking de duplas da ATP, o gaúcho está na quinta convocação para a Copa Davis. Na carreira, conquistou seis títulos ATP 250 e foi campeão do Australian Open de 2023 nas duplas mistas, ao lado da também brasileira Luisa Stefani.

