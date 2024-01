Augusto Melo toma posse no Corinthians e quer iniciar obras em CT e Arena já em início de mandato

(Foto: Bruno Cassucci)





Uma nova era começa no Corinthians nesta terça-feira. Após 16 anos de dinastia do grupo político liderado por Andrés Sanchez, o clube terá nova administração: Augusto Melo tomará posse às 15h, em evento no Parque São Jorge com cobertura em tempo real pelo ge.

A expectativa é de que o novo presidente do Corinthians já anuncie reforços em seu primeiro dia à frente do clube. O Timão tem acordo verbal com cinco atletas: o zagueiro Félix Torres, os laterais-esquerdos Diego Palácios e Hugo, o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro.

Além de qualificar a equipe para a temporada, Augusto Melo tem como prioridade iniciar obras prometidas em sua campanha eleitoral. As duas principais são a ampliação da Neo Química Arena e a construção do alojamento para atletas das categorias de base.

Antes de tomar posse, Augusto já fez reuniões para tratar sobre esses dois temas. Para falar sobre a Arena, ele chegou a convidar membros de torcidas organizadas.

A ideia é retirar cadeiras do setor Sul e ampliá-lo um pouco mais para os lados. O projeto também prevê a alteração do local onde ficam os torcedores visitantes.

A expectativa da nova direção corintiana é iniciar esta obra já neste mês.

Já em relação ao alojamento, Augusto Melo pediu a um engenheiro que atualizasse a projeção de custos para a construção e mobília do espaço. A antiga diretoria alvinegra estimava um gasto de R$ 30 milhões, mas o novo presidente crê que o valor será menor.

Empresário de 59 anos, Augusto Melo será o 32º presidente da história do Corinthians.

Ele foi eleito em 25 de novembro, com 66,2% dos votos, superando André Luiz de Oliveira.

Fonte: Globo Esporte