Atleta do ano no badminton, Sânia Lima sofre lesão e está fora das Olimpíadas de Paris

(Foto: Reprodução / Instagram)





A brasileira Sania Lima, eleita melhor atleta do badminton, em 2024, no Prêmio Brasil Olímpico, está fora da briga por vaga nas Olimpíadas de Paris. A piauiense sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, no fim do ano passado, de acordo com os exames realizados pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd). A entidade informou que Sania deve passar por cirurgia nos próximos dias e ficar de fora das quadras por pelo menos nove meses.

Medalhista de prata nas duplas mistas, e bronze nas duplas femininas, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, ano passado, Sania Lima fechou o calendário de um ano mágico com um trágico acidente em quadra.

Ao lado de Davi Silva, no Torneio Internacional do Canadá, Sania se desequilibrou e torceu o joelho esquerdo durante a disputa das quartas de final das duplas mistas. Ela chegou a ser socorrida, tentou retornar ao jogo diante do time dos Estados Unidos, mas deixou o local da partida nos braços do técnico português Marco Vasconcelos, treinador da seleção brasileira da modalidade.

Procurada pelo ge, a CBBd informou, por meio do seu departamento médico, que a atleta foi submetida a exames assim que retornou ao Brasil e que foi diagnosticada uma lesão ligamentar.

Ainda de acordo com a entidade, Sania está atualmente no Piauí, terra natal dela, fazendo fisioterapia pré-operatória. Médico da seleção, André Luis Lugnani informou que ela será submetida a cirurgia neste mês de janeiro e ficará em recuperação até outubro.

Ao lado do carioca Davi Silva, Sania Lima ocupa a posição de número 46 no ranking mundial de duplas mistas. Nas duplas femininas, ela e Juliana Viana ocupam o 50ª lugar. Para garantirem vaga em Paris 2024, as duplas brasileiras devem estar entre os 25 primeiros colocados no ranking mundial de duplas até o final de abril.

Conheça Sania Lima

Piauiense, de 21 anos, hoje, Sânia Lima é uma das promessas brasileiras no badminton. Nesta temporada, a atleta conquistou duas medalhas de bronze no Pan de Santiago e faturou o Prêmio Brasil Olímpico de melhor atleta da modalidade no ano, ao lado do parceiro de duplas Davi Silva. De anos atrás, sua irmã mais velha, Sâmia Lima, também faturou o Prêmio Brasil Olímpico.

Conquistas de Sânia Lima em 2023

Medalha de prata duplas mistas no V El Salvador Internacional Challenge de badminton;

Medalha de bronze duplas mistas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023;

Medalha de bronze duplas femininas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023;

Medalha de ouro duplas mistas no Brasil International Séries 2023;

Medalha de bronze duplas mistas XXVI YONEX Pan Am Individual Championships 2023.



Globo Esporte