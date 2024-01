Playoffs da NFL: Ravens e 49ers são os maiores favoritos segundo análise

Após 18 semanas, a National Football League (NFL) dá início aos playoffs da temporada 2023/24 neste sábado (13). Das 14 equipes classificadas, somente o Baltimore Ravens e San Francisco 49ers não jogam na rodada do Wild Card, por terem as melhores campanhas de suas conferências. A Betfair, especialista em probabilidades esportivas, analisou as chances das equipes em suas partidas, os maiores candidatos ao título, além de qual o confronto mais provável no Super Bowl LVIII e quem deve levar os prêmios individuais dessa temporada.

Dos três duelos do Wild Card pela Conferência Americana, o Pittsburgh Steelers tem a missão mais difícil segundo a Betfair. A equipe que ficou com a última vaga nos playoffs aparece com apenas 21% de chances (odd de 4.5) de derrotar o Buffalo Bills de Josh Allen. O QB inclusive aparece como jogador com mais chances de anotar um touchdown a qualquer momento na partida, com 52% (odd de 1.91).

Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs recebem o Miami Dolphins no próximo sábado em casa e são favoritos para seguir na busca por mais um Super Bowl. Os atuais campeões aparecem com 67% de chances de vencerem o confronto (odd de 1.38), contra 33% da equipe da Flórida. O duelo é marcado pela possível “lei do ex”, já que Tyreek Hill, que hoje está nos Dolphins, começou a carreira nos Chiefs. O WR aparece com 42% de chances de anotar um touchdown a qualquer momento contra sua antiga equipe.

Já o último confronto entre Houston Texans x Cleveland Browns, o jogo deverá apresentar mais equilíbrio. Para a Betfair, os Browns aparecem como favoritos, com 57% de chances de vencer (odd de 1.62). A esperança do Houston Texans passa pelo QB calouro CJ Stroud que, segundo a casa de apostas, tem 98% de chances de vencer o prêmio de calouro ofensivo do ano.

Dallas luta contra o jejum

Pela quarta temporada seguida, o Dallas Cowboys chega aos playoffs da NFL. Porém, a equipe do QB Dak Prescott tenta chegar pelo menos à final de sua Conferência e quebrar um jejum de quase 30 anos para a franquia de Dallas. O time aparece como favorito contra Jordan Love e o Green Bay Packers, com 78% de chances de avançar para a rodada divisional dos playoffs.