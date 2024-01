Grêmio anuncia fim do contrato de Luan

(Foto: Pedro Tesch/Getty Images)





A segunda passagem de Luan pelo Grêmio chegou ao fim. Nas últimas horas de 2023, o clube gaúcho emitiu um comunicado no qual informava o término do contrato do ídolo tricolor.

Reinava a expectativa se o histórico camisa 7 seguiria em 2024 ou deixaria a Arena. Os gaúchos realizaram uma série de renovações. Entre elas, a de Renato Gaúcho. O técnico foi o entusiasta do retorno do meia-atacante.

Renato se comoveu com a situação do jogador e resolveu apostar na sua recuperação. Semanas antes do negócio ser concluído, Luan passou por um episódio em que foi agredido por torcedores do Corinthians, que o encontraram dentro de um quarto de motel.

Antes de volta ao Grêmio, o jogador não atuava por uma partida oficial desde novembro de 2022, quando foi emprestado ao Santos. No Corinthians, estava afastado e sequer trabalhava com o restante do grupo.

Aos 30 anos, Luan desembarcou em Porto Alegre no dia 27 de julho para assinar o retorno ao clube que o revelou para o futebol. Para relembrar os velhos tempos, recebeu a camisa de número 7 de volta, recepcionado por muitos torcedores no Aeroporto Salgado Filho.

Com novos ares e um ambiente que conhece bem e se sente confortável, acreditava-se que o meia-atacante poderia recuperar o futebol que o levou à seleção brasileira. Internamente, os relatos são de elogios ao atleta, que mesmo nos dias de folga ficava no CT Luiz Carvalho trabalhando separado.

No retorno à equipe gaúcha, Luan disputou apenas cinco jogos, todos saindo do banco de reservas. Entre eles, entrou no segundo tempo do empate em 4 a 4, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

O treinador alegava que faltava ritmo de jogo e, como o Grêmio disputava a parte de cima do Brasileirão, não encontrava um cenário confortável para o colocar o jogador em campo.

O Rei da América de 2017 agora está livre no mercado. Aguarda ofertas para definir o futuro, que será longe da Arena em 2024.

Além de Luan, Bruno Alves também deixou o Tricolor. Gustavinho foi devolvido ao América-MG, Iturbe acertou com o Cerro Porteño e Suárez foi anunciado pelo Inter Miami, no qual voltará a atuar com Messi.

Fonte: Globo Esporte