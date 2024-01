Juventus mostra interesse em Felipe Anderson, em fim de contrato com a Lazio

(Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)





Perto de recorde na Lazio, o atacante Felipe Anderson pode mudar de clube na Itália na próxima temporada. O brasileiro, de 30 anos, não avançou nas conversas para renovação de seu contrato com a equipe de Roma e despertou interesse da Juventus. O time de Turim vê o ex-Santos como uma oportunidade de mercado.

As informações foram divulgadas por veículos italianos, como o Corriere dello Sport, e pelo jornalista especializado em mercado, Fabrizio Romano, e confirmadas pelo ge. Felipe tem contrato com a Lazio até junho. Houve demora por parte do clube em apresentar uma oferta para extensão do vínculo, e os termos não agradaram os representantes do jogador.

O ex-Santos prioriza ficar na Lazio, clube onde passou a maior parte da carreira, com 300 jogos. Felipe Anderson atuou em todas as partidas da equipe desde o início da temporada 2021/22, quando voltou para sua segunda passagem no clube. Ele deve fazer o 124º jogo seguido e igualar um recorde no time.

No entanto, a permanência em Roma é incerta no momento. A sondagem da Juventus agradou o brasileiro, que ainda espera por uma nova oferta de renovação da Lazio. Sem condições de grandes investimentos, a Juve enxerga em Felipe Anderson uma opção ofensiva para meio-campo e as pontas, que poderia chegar ao clube sem custos pela transferência.

Felipe Anderson tem 54 gols em seus 300 jogos pela Lazio. Na atual temporada, o brasileiro tem um gol e seis assistências. A equipe é a nona colocada do Campeonato Italiano, com 27 pontos, e volta a campo no dia 7 de janeiro, fora de casa, contra a Udinese.

A Lazio está nas oitavas de final da Champions League e enfrenta o Bayern de Munique.

Fonte: Globo Esporte