O que os brasileiros pensam sobre apostar em diferentes modalidades de jogos online?

Os brasileiros gostariam de apostar em diferentes categorias do setor de iGaming. Segundo a pesquisa ‘Jogo responsável: Perspectivas e tendências de consumo na América Latina 2022’ divulgada pela Playtech, líder global nas apostas esportivas, publicada em setembro deste ano, depois do futebol, as modalidades de apostas de cota fixa que mais se interessam aos brasileiros são: entretenimento (55%), esportes virtuais (52%), e-Sports (48%), política (20%) e paradas da Billboard (12%).

O relatório ressalta a dedicação da Playtech em promover um ambiente de jogo seguro e justo, enquanto impulsiona os padrões da indústria globalmente. A última versão deste estudo incorpora atualizações essenciais e revela as principais conclusões resultantes de uma pesquisa abrangente realizada com 2.500 pessoas em toda a América Latina. Perspectivas inestimáveis de argentinos, brasileiros, chilenos e colombianos levaram a uma análise aprofundada do mercado latino-americano, o que revela informações inéditas. Entre as principais análises, essas se destacam:

De acordo com a pesquisa, 91% dos jogadores brasileiros se consideram apostadores responsáveis.

Os brasileiros gostariam de apostar nas seguintes categorias: entretenimento (55%), esportes virtuais (52%), e-Sports (48%), política (20%) e paradas da Billboard (12%); e as cinco principais coisas incomuns em que os brasileiros já apostaram são: sinuca (35%), reality shows (29%), F1 (26%), tênis (16%) e dardos (14%).

44% dos brasileiros entrevistados disseram que gostaram de receber mensagens de proteção ao jogador enquanto jogavam.

52% dos entrevistados afirmaram ter recebido um aviso sobre seu comportamento de jogo pelo menos uma vez, e 37% disseram que isso os fez fazer uma pausa e diminuir o ritmo.

As três principais formas preferidas pelos brasileiros para receber mensagens de jogo responsável enquanto jogam são WhatsApp/Texto (42%), e-mail (40%) e mensagens pop-up (28%).

39% dos entrevistados afirmam que o setor de apostas esportivas poderia fazer mais para adotar diretrizes mais claras a fim de reduzir os possíveis riscos relacionados ao jogo.

A Playtech chama atenção para as valiosas percepções dos consumidores que reforçam seu desejo por um ambiente de jogo mais seguro. Os resultados demonstram que o público brasileiro anseia pela regulamentação do setor, em busca de entretenimento responsável e seguro. Esta crescente demanda por regulamentações mais rígidas reflete a maior conscientização e importância atribuída pelos jogadores na América Latina em relação à proteção do jogador e às práticas de jogo responsável. A Playtech está atenta a essas preocupações e se dedica a impulsionar a indústria, colaborando com os reguladores, as partes interessadas da indústria e os operadores para estabelecer estruturas robustas que priorizem a segurança e o bem-estar dos jogadores no cenário dos jogos online.

Charmaine Hogan, Diretora de Assuntos Regulatórios da Playtech disse: "Destacar a importância da transparência nas apostas online é crucial para o bem-estar dos usuários e dos prestadores de serviços, uma vez que cultiva um sentimento de segurança no ambiente digital. A participação do governo desempenha um papel vital na concretização deste objetivo, como indicam as informações do nosso relatório. Desde que foi lançado pela primeira vez em 2022, este relatório foi atualizado em resposta ao crescente potencial de expansão do mercado e à crescente necessidade de defender a melhoria das condições no setor. Somos responsáveis por abordar esta oportunidade com diligência e promover medidas reguladoras que garantam uma experiência de apostas segura e responsável para todos".