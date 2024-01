Metas 2024: 5 dicas para quem sonha em encarar uma corrida de rua pela primeira vez

Fernanda Maciel durante a Wings for Life World Run em Brasília (Foto: Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool)





Praticar exercícios físicos, apoiar uma boa causa, conhecer pessoas novas, ter uma rotina mais saudável... Sabe aquelas metas que todo mundo faz para o ano novo? Então, que tal adicionar um desafio que une todos esses objetivos? Com mais de 1 milhão de participantes inscritos ao longo dos últimos anos, a Wings for Life World Run, maior corrida de rua do mundo, chega ao Brasil para a 11ª edição e é uma ótima oportunidade para quem deseja se desafiar. Além do formato único e inovador – sem linha de chegada fixa e podendo ser realizada de qualquer lugar –, a prova ainda contribui para uma causa especial revertendo 100% do valor das inscrições para pesquisas em prol da cura da lesão na medula espinhal.

A corrida acontecerá no dia 05 de maio de 2024, às 8h (horário de Brasília), em mais de 190 países simultaneamente, por meio de um aplicativo que guia o corredor e conta com uma linha de chegada móvel, o Catcher-Car. Ao longo do trajeto, é possível acompanhar a velocidade e a distância do “carro-perseguidor” em tempo real no app. O último participante a ser alcançado por ele vence a corrida. À convite da Wings for Life World Run, a recordista mundial Fernanda Maciel, uma das maiores ultramaratonistas do mundo, compartilhou cinco dicas para quem planeja estabelecer a meta de iniciar na corrida de rua em 2024. Confira:

1) Comece aos poucos

Para iniciar um novo hábito é preciso foco e dedicação. Na corrida, isso não é diferente. No entanto, evite encarar como uma obrigação de alcançar a excelência imediatamente ou adquirir os melhores equipamentos – isso pode gerar uma pressão excessiva, levando a preocupações e frustrações, perdendo assim a essência de ter um hobbie. Comece introduzindo a corrida aos poucos na sua rotina, separe um momento da sua semana para fazer caminhadas e ir ganhando confiança para acelerar o ritmo.

2) Foco na rotina

Sempre começo meus dias fazendo uma saudação ao sol e, em seguida, passo para exercícios de equilíbrio e força, que são as raízes para meus treinos de corrida. Encontrar um “ritual” para incorporar no seu dia a dia fará com os hábitos saudáveis fluam mais naturalmente. A prancha, por exemplo, é uma atividade superpoderosa para o corpo e mente - se você conseguir segurá-la por um minuto e se manter focado na posição, irá trabalhar no ponto-chave para conquistar maiores resistências física e mental.

3) Tenha um bom plano de refeições e preze pelo descanso

Junto com os treinos, o planejamento alimentar bem estruturado e uma boa rotina de sono podem aprimorar significativamente a experiência ao adotar esse novo hábito. Em relação à alimentação, é sempre importante buscar a orientação de um nutricionista para desenvolver um cardápio que atenda às exigências do seu corpo ao iniciar uma prática regular de exercícios físicos.

Além de cuidar do corpo durante os treinos, também é preciso uma preparação especial nos dias que antecedem uma prova. Com menos de uma semana para a corrida, diminua a intensidade e volume dos treinos e procure dormir com qualidade. Cerca de dois dias antes de fazer uma corrida, é aconselhável aumentar a ingestão de carboidratos para proporcionar ao corpo uma reserva adicional de energia.

4) O aquecimento antes da prova é essencial!

Chegou o grande dia de participar de uma corrida. E agora? Não se esqueça dos alongamentos pré-prova, pois eles são extremamente importantes! Para provas realizadas no período da manhã, como a Wings For Life World Run, faça sempre um bom alongamento quando acordar, principalmente nas pernas e quadril, para evitar qualquer tipo de lesão ou estiramento da panturrilha e dos quadríceps.

5) Mantenha a calma durante a prova

Respeite seus limites e pense positivo. Não fique afobado com outro corredor ao lado e foque sua energia na sua própria passada, controlando seu ritmo e sua hidratação. Se a prova for mais longa, vale levar uma mochila leve e pequena, com garrafinha de água e gel de carboidratos e sais minerais. Se a corrida estiver muito puxada ou você se sentir ansioso, lembre-se que está tudo bem caminhar! Dê algumas passadas andando e volte a correr. Você tem o controle de tudo, então controle a sua respiração e vá mesclando: faça o descanso da caminhada para diminuir o ritmo da respiração, volte a trotar e vá aumentando o ritmo da corrida novamente.

Serviço - Wings for Life World Run 2024:

Data: 05 de maio de 2024

Link para inscrições: https://www.wingsforlifeworldrun.com/pt-br