Marcelo Teixeira assume presidência do Santos: "Não olharei pelo retrovisor"

(Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)





O presidente Marcelo Teixeira assumiu de forma oficial, nesta terça-feira, o comando do Santos. O mandatário chegou por volta das 10 horas, na Vila Belmiro, para iniciar o seu sétimo mandato à frente do clube.

Teixeira retorna após 14 anos. Supersticioso em relação ao número sete, o mandatário fez correlações entre o número e o novo mandato. O presidente também disse que não irá falar sobre erros de gestões passadas e manterá o foco em levar o Santos de volta à elite do futebol nacional.

– Tinha anotado. Sete e sete dá 14, então já é um bom sinal. Comentaram comigo logo cedo, também, que é o sétimo mandato. Então, tudo conspirando pelos números cabalísticos fortes. Entro com muita disposição, muito foco e com a responsabilidade que assumimos de reconduzir o Santos, mais uma vez, a um patamar que nunca deveria ter saído. É uma missão dura, difícil. Não olharei pelo retrovisor. Olharei só com a visão do presente e futuro para que a gente não fique citando fatos que todos já conhecem, já são sabedores. Nós temos a incumbência de trabalhar e fazer com que tudo seja de uma forma bem conduzida e cheguemos a um objetivo comum rápido em um curto espaço de tempo.

Marcelo Teixeira também revelou que deverão ter mais contratações além das 11 já anunciadas. Ele falou um pouco sobre o trabalho de reestruturação, não só do profissional, como também do futebol feminino e departamento médico.

– Tem (novas contratações). Agora, de forma oficial, conseguimos trabalhar melhor. Temos pedido para que os profissionais assinem os seus vínculos. Ao mesmo tempo temos várias novidades no nosso organograma na questão dos profissionais. No departamento de futebol feminino fizemos uma ampla reestruturação da comissão técnica, da equipe de futebol. Tanto na equipe principal como também na sub-15 e sub-20. Momentaneamente, faremos com que a sub-17 não tenha uma equipe até para valorizar a revelação de novas meninas, novos talentos para o futebol feminino.

– Temos, também, um novo organograma do departamento médico. Já terá o seu início a partir da apresentação tanto para o profissional quanto para o feminino e também na Copa São Paulo. Nós queremos fazer com que essa nova fase seja uma fase diferente, com resultados que estejam já sendo apresentados para que os objetivos sejam alcançados rapidamente.

O presidente do Peixe comentou que ainda faltam detalhes a ser acertados e que devem ser finalizados em breve. Após isso, o mandatário pretende convocar uma entrevista para apresentar a nova estrutura do clube.

– Estamos concluindo (o organograma). Vamos concluir hoje com referência a alguns detalhes. Pretendemos fazer uma (entrevista) coletiva ou começar a divulgar pelo site oficial. Eu prefiro, até, fazer a coletiva. Assim já conseguimos dirimir dúvidas e apresentar de uma forma mais transparente o organograma.

Fonte: Globo Esporte