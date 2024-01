Rafael Nadal vence Kubler e vai às quartas de final em Brisbane

Rafael Nadal voltou a jogar uma partida em alto nível depois de quase um ano afastado do tênis para se recuperar de uma cirurgia no quadril. Após bater Dominic Thiem na estreia do ATP 250 de Brisbane, o espanhol de 37 anos passou, nesta quinta-feira, pelo australiano Jason Kubler, 102º do ranking, por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 6/2 em 1h23min de jogo. Assim, o ex-número 1 do mundo avançou às quartas de final do torneio na Austrália.

Por uma vaga nas semifinais, Nadal vai encarar o também australiano Jordan Thompson, que contou com a desistência do francês Ugo Humbert para avançar nesta quinta-feira. O espanhol levou a melhor nos dois confrontos do histórico contra o 55º do ranking.

Atualmente ocupando a 672ª posição no ranking da ATP por causa do período afastado, Nadal entrou na chave principal de Brisbane como convidado, apesar de poder usar o ranking protegido de número 9 do mundo, posto que ocupava quando lesionou o quadril.

No último domingo, Nadal atuou nas duplas de Brisbane e, ao lado do também espanhol Marc Lopez, foi derrotado pelos australiano Max Purcell e Jordan Thompson.

O jogo

No primeiro set, Nadal já demonstrou que não daria muitas chances ao adversário. Sacando forte e definindo de maneira rápida, o espanhol quebrou por duas vezes seguidas o serviço Kubler e já abriu 5 a 0 em 28 minutos de jogo. O australiano chegou a confirmar seu serviço, mas o ex-número 1 do mundo fechou logo em seguida em 6/1.

O segundo set começou com Nadal mais uma vez mostrando a diferença técnica entre os dois tenistas e quebrando o serviço de Kubler. O australiano tentou equilibrar o jogo, alongando os pontos, mas o ex-número 1 do mundo seguiu arrasador e fechou a parcial em 6/2.

Fonte: Globo Esporte