CBSurf e Galapagos Outdoor lançam coleção de vestuário sustentável para entusiastas do surf

A Galapagos Outdoor, em parceria com a Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), orgulhosamente anunciam o lançamento de uma nova coleção de vestuário, simbolizando o compromisso com o esporte nacional e a sustentabilidade ambiental. A linha exclusiva, composta por camisetas e bonés, foi criada não apenas para atletas, mas também para entusiastas e amantes do surf brasileiro.

“Desde 2022 somos parceiros da CBSurf, fornecendo os uniformes de competições oficiais aos atletas seniores e juniores vinculados à entidade. A ampliação da nossa parceria visa fomentar o esporte, criando mais oportunidades para profissionais e impulsionando a cultura do surf no país”, declara Rodrigo Ferreira, head de Marketing da Galapagos.

A collab envolvendo as duas marcas reflete a conexão intrínseca entre mente e natureza, essencial para uma boa performance no surf, celebrando o espírito vibrante do esporte.

Moda com sustentabilidade

A coleção inclui três modelos de camisetas e dois modelos de bonés, todos produzidos com sustentabilidade e alta tecnologia. As camisetas são fabricadas com o método Eco Dyeing, um processo de tingimento ecológico que reduz o uso de água, agentes químicos e energia, graças às temperaturas mais baixas utilizadas. Além disso, as camisetas possuem o selo Algodão BCI (Better Cotton Initiative), garantindo um algodão cultivado de maneira sustentável e oferecendo condições de trabalho justas e seguras aos agricultores. A modelagem "all gender" das camisetas com ombro deslocado, gola de ribana e o tingimento natural com redução de sal enfatizam o compromisso da marca com a inclusão e a sustentabilidade.

Os bonés, seguindo a mesma linha de responsabilidade ambiental e design inovador, apresentam a modelagem five panel, ajustador traseiro de gorgorão com fivela de plástico, viés interno personalizado e aba com seis costuras. Todos os produtos são fabricados no Brasil, valorizando as melhores práticas da cadeia produtiva local, de pequenos a grandes produtores.

A collab tem produtos com valores a partir de R$ 119,00 e pode ser adquirida no site da Galapagos Outdoor: www.galapagosoutdoor.com.br.